Στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ γνωστός τράπερ: Το ρολόι των 116.000 ευρώ που τον «έκαψε» και τα supercars που αγόραζε μέσω ΜΚΟ

Enikos Newsroom

οικονομία

τραγουδιστής μικρόφωνο
pvproductions / Freepik

Στην «τσιμπίδα» των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΑΔΕ έπεσε γνωστός Έλληνας τράπερ, ο οποίος φαίνεται να προχωρούσε σε πολυτελείς αγορές μέσω αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες,  εντοπίστηκε από τον ειδικό αλγόριθμο της ΑΑΔΕ, που σαρώνει το διαδίκτυο και καταγράφει τις συναλλαγές καλλιτεχνών, αθλητών και influencers. Το σύστημα «χτύπησε κόκκινο» σήμανε όταν καταγράφηκε η αγορά ρολογιού γνωστής ελβετικής μάρκας, αξίας 116.000 ευρώ.

Ακολούθησε εξονυχιστικός έλεγχος, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο τράπερ είχε συστήσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Σε αυτήν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η δισκογραφική του είχε αποδώσει το σύνολο των πνευματικών του δικαιωμάτων, ποσό που ξεπερνούσε το ένα εκατομμύριο ευρώ. Ωστόσο, αντί τα χρήματα αυτά να κατευθυνθούν σε φιλανθρωπικές δράσεις, η εταιρεία κάλυπτε τις πολυτελείς προσωπικές ανάγκες του καλλιτέχνη όπως ενημέρωσε η ΑΑΔΕ.

Η ΜΚΟ αγόραζε supercars  και πανάκριβα ρολόγια

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η μη κερδοσκοπική εταιρεία αγόραζε supercars, πανάκριβα ρολόγια, τσάντες και ρούχα υψηλής ραπτικής, τα οποία παραχωρούσε στον τράπερ , απαλλάσσοντάς τον ουσιαστικά από κάθε φορολογική υποχρέωση.

Ύστερα από τον έλεγχο, στον καλλιτέχνη καταλογίστηκαν ποσά άνω των 500.000 ευρώ σε φόρους και πρόστιμα. Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα τόσο στη μη κερδοσκοπική εταιρεία όσο και στη δισκογραφική του, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή για ευρύτερη πρακτική φοροαποφυγής στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας.

 

 

 

 

 

 

