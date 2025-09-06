Ντέιβιντ Μπόουι: Το μυστικό τελευταίο έργο του ανακαλύφθηκε κλειδωμένο στο γραφείο του

Enikos Newsroom

lifestyle

Ντέιβιντ Μπόουι

Το μυστικό τελευταίο πρότζεκτ του Ντέιβιντ Μπόουι εντοπίστηκε στο γραφείο του αείμνηστου μουσικού.

Το 2016, ο Ντέιβιντ Μπόουι μοιράστηκε την τελευταία του δημιουργική πρόταση στο άλμπουμ «Blackstar», το οποίο κυκλοφόρησε λίγες μέρες πριν από τον θάνατό του και αφορούσε τον τρόπο που αντιμετώπιζε τη θνητότητα εν μέσω 18μηνης μάχης με τον καρκίνο.

Τώρα, αποκαλύφθηκε ότι πέρασε τους τελευταίους μήνες της ζωής του δουλεύοντας σε ένα ξεχωριστό πρότζεκτ, το οποίο περιγράφεται στις σημειώσεις του ως «μιούζικαλ του 18ου αιώνα» με τίτλο «The Spectator». Οι λεπτομέρειες του κρατήθηκαν μυστικές και η ύπαρξή του παρέμενε άγνωστη ακόμη και στους στενότερους συνεργάτες του μέχρι που οι σημειώσεις ανακαλύφθηκαν κλειδωμένες στο γραφείο του το 2016.

Το δωμάτιο ήταν πάντα κλειδωμένο, πρόσβαση είχαν μόνον ο Ντέιβιντ Μπόουι και η προσωπική του βοηθός, έτσι όλες οι χειρόγραφες σημειώσεις του παρέμεναν άθικτες έως ότου οι αρχειονόμοι άρχισαν να καταγράφουν τα υπάρχοντά του. Τώρα έχουν δωρηθεί στο Μουσείο V&A, μαζί με το υπόλοιπο αρχείο του αείμνηστου θρυλικού τραγουδιστή της ροκ.

Το αρχείο θα είναι διαθέσιμο για τους θαυμαστές όταν εγκαινιαστεί το Κέντρο Ντέιβιντ Μπόουι στο V&A East Storehouse στο Λονδίνο στις 13 Σεπτεμβρίου, με το συγκρότημμα The Last Dinner Party και τον Νάιλ Ρότζερς να επιμελούνται ειδικές εκθέσεις.

Ντέιβιντ Μπόουι
Ο Μπόουι έφτιαξε δεκάδες αυτοκόλλητα σημειώματα με ιδέες για το μιούζικαλ του, τα οποία μπορούσαν να μετακινηθούν για να δημιουργήσουν μια δομή.

Μαζί με 90.000 αντικείμενα που σχετίζονται με τον εμβληματικό καλλιτέχνη, η συλλογή θα αναδεικνύει «τη διαδικασία δημιουργίας που ακολουθούσε ο Ντέιβιντ Μπόουι ως καινοτόμος μουσικός, πολιτιστικό είδωλο και υποστηρικτής της αυτοέκφρασης και της επανεφεύρεσης» και έχει αποκτηθεί από το V&A μέσω του Ιδρύματος που διαχειρίζεται την περιουσία του Ντέιβιντ Μπόουι, του Ιδρύματος της οικογένειας Μπλαβάτνικ και της Warner Music Group.

Φωτογραφίες από τις σημειώσεις του μουσικού κοινοποιήθηκαν σε εκπομπή του BBC.

Ντέιβιντ Μπόουι
Ο Μπόουι αντέγραφε αποσπάσματα και συνόψιζε άρθρα από το The Spectator – ένα ημερήσιο περιοδικό που κυκλοφορούσε στο Λονδίνο στις αρχές του 18ου αιώνα.

Αν είχε ολοκληρώσει το μιούζικαλ, The Spectator, θα είχε πραγματοποιήσει μια από τις φιλοδοξίες της ζωής του. Το 2002 είχε αναφέρει ότι θέλει να γράψει για το θέατρο, λέγοντας στον John Wilson του BBC Radio 4: «Υποθέτω ότι θα μπορούσα να είχα γράψει για θέατρο στο σαλόνι μου – αλλά νομίζω ότι η πρόθεση ήταν να έχω ένα αρκετά μεγάλο κοινό».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το σύμπτωμα στο κεφάλι που μπορεί να σχετίζεται με την κατανάλωση κουρκουμά

«Είμαι 58 αλλά φαίνομαι 30 επειδή κάνω αυτό το φυσικό μπότοξ» – Ποιο είναι το μυστικό του για τη νεανική εμφάνιση

Σε χαμηλό 16μήνου η τιμή του ρεύματος τον Αύγουστο

ΔΕΘ: Τι αναμένεται να ανακοινώσει ο Μητσοτάκης – Φοροελαφρύνσεις, στεγαστικό και δημογραφικό στο επίκεντρο

Γιατί γλιστράμε στον πάγο; Νέα έρευνα αμφισβητεί θεωρίες αιώνων

Η Google επιβεβαίωσε νέες επιθέσεις στα Android – Δεν υπάρχει λύση για 1 δισεκατομμύριο συσκευές
περισσότερα
10:18 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Σαλαμπάσης: Μίλησα 2 φορές με τον Άγιο Παΐσιο και ένιωσα το θαύμα

Ο Γιώργος Σαλαμπάσης έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα On Time και τη Σίσσυ Μενεγάτου. Το τραγού...
10:02 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Καπουτζίδης: Η αφιέρωση στον σύντροφό του – «Με έκανε να μη φοβάμαι»

Η ρομαντική αναφορά του Γιώργου Καπουτζίδη στον σύντροφό του κάνει τον γύρο των social media. ...
06:23 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Σελένα Γκόμεζ – Μπένι Μπλάνκο: Στα τέλη Σεπτεμβρίου ο γάμος τους σε ιδιωτική έπαυλη στο Μοντεσίτο

Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο μετρούν αντίστροφα για τον γάμο τους, ο οποίος θα πραγματο...
05:15 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Κέλι Κλάρκσον: Η πρώτη ανάρτηση στα social media έναν μήνα μετά τον θάνατο του πρώην συζύγου της

Λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο του Μπράντον Μπλάκστοκ, η Κέλι Κλάρκσον έκανε την πρώτη της αν...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος