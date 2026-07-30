Κατερίνα Καινούργιου: Το συγκινητικό μήνυμα για τη μητρότητα – «Νόμιζα ότι ήξερα τι είναι η αγάπη…»

Τον Απρίλιο του 2026, ένα μεγάλο όνειρο της Κατερίνας Καινούργιου πραγματοποιήθηκε, με την παρουσιάστρια να φέρνει στον κόσμο την κόρη της, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Η λαμπερή παρουσιάστρια και ευτυχισμένη μητέρα, έχει μοιραστεί τα συναισθήματά της και στιγμές από το «ταξίδι» της στη μητρότητα, με το κοινό που την παρακολουθεί τόσο μέσα από την ψυχαγωγική εκπομπή της, όσο και από το προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Αυτή την περίοδο, η Κατερίνα Καινούργιου κάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και απολαμβάνει τις πρώτες καλοκαιρινές διακοπές της, ως μητέρα. Στο πλευρό της, βρίσκεται ο συνοδοιπόρος της σε αυτή τη ζωή και πατέρας του παιδιού της, Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια, στη διάρκεια των διακοπών της, έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, σχετικά με την μητρότητα.

Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε σε story της μία φράση, η οποία αναφέρει: «Νόμιζα ότι ήξερα τι είναι η αγάπη… και μετά έγινα μητέρα».