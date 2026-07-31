Άρης Σοϊλέδης: Αποκάλυψε πόσα χρήματα έλαβε από το Survivor – «Σε έξι μήνες πήρα όσα θα έβγαζα σε τέσσερα χρόνια ποδοσφαιρικά»

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Καλεσμένος στην εκπομπή «Τσάι με μπάλα» ήταν ο Άρης Σοϊλέδης, ο οποίος μίλησε, μεταξύ άλλων, για την παρουσία του στο Survivor και αποκάλυψε για πρώτη φορά το ποσό που έλαβε για τη συμμετοχή του στο δημοφιλές ριάλιτι επιβίωσης, εξηγώντας παράλληλα τους λόγους που τον οδήγησαν να αποδεχθεί την πρόταση της παραγωγής.

«Η αμοιβή μου ήταν 7.000 ευρώ την εβδομάδα»

Ο Άρης Σοϊλέδης αποκάλυψε ότι η συμφωνία του με την παραγωγή του Survivor του απέφερε συνολικά 174.000 ευρώ, καθώς παρέμεινε στο παιχνίδι περίπου έξι μήνες.

«Η αμοιβή μου στο Survivor ήταν 7.000 ευρώ την εβδομάδα και στο σύνολό της ήταν, επειδή έμεινα έξι μήνες περίπου, 174.000 ευρώ. Δεν είχα πάρει ποτέ τέτοιο συμβόλαιο στην καριέρα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε πως το μεγαλύτερο συμβόλαιο που είχε υπογράψει μέχρι τότε ως ποδοσφαιριστής ήταν στη Ρουμανία, ύψους 150.000 ευρώ.

Η απόφαση για το Survivor και η σύγκριση με το ποδόσφαιρο

Ο πρώην παίκτης του Survivor εξήγησε πως, μετά την επιστροφή του από τη Ρουμανία στην Ελλάδα, δεν είχε στα χέρια του κάποια πρόταση που να πλησίαζε οικονομικά τις απολαβές που είχε στο εξωτερικό.

«Επιστρέφοντας εδώ δεν υπήρχε κάποια πρόταση που να είναι κοντά στα οικονομικά που έπαιρνα στη Ρουμανία. Ήρθε η πρόταση από το Survivor και την αποδέχθηκα», ανέφερε.

Μάλιστα, τόνισε πως η συγκεκριμένη συμφωνία ξεχώριζε σε σχέση με τα δεδομένα που είχε συναντήσει στην ποδοσφαιρική του διαδρομή:

«Τα λεφτά που θα έπαιρνα σε τέσσερα χρόνια ποδοσφαιρικά στην Ελλάδα, τα πήρα σε έξι μήνες εκεί», κατέληξε.