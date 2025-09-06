ΑΑΔΕ: Παγίδευσε… γνωστό τράπερ, ο οποίος αγόρασε πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια μέσω μη κερδοσκοπικής

Enikos Newsroom

οικονομία

ΑΑΔΕ: Παγίδευσε… γνωστό τράπερ, ο οποίος αγόρασε πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια μέσω μη κερδοσκοπικής

Γνωστός Έλληνας τράπερ βρέθηκε στο μικροσκόπιο των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έπειτα από την αγορά ενός πολυτελούς ρολογιού αξίας 116.000 ευρώ. Το περιστατικό αποκάλυψε ο ειδικός αλγόριθμος της ΑΑΔΕ, ο οποίος «σαρώνει» το διαδίκτυο και παρακολουθεί τη δραστηριότητα καλλιτεχνών, αθλητών και influencers, σημαίνοντας συναγερμό στους επιτελείς της Αρχής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τον έλεγχο που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο καλλιτέχνης είχε δημιουργήσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, μέσω της οποίας περνούσαν τα έσοδά του. Η δισκογραφική του εταιρεία είχε πιστώσει στη συγκεκριμένη οντότητα το σύνολο των δικαιωμάτων του, ποσό που ξεπερνούσε το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Η υπόθεση, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Η μη κερδοσκοπική εταιρεία φρόντιζε να καλύπτει και τις πολυτελείς ανάγκες του trapper, όπως την αγορά supercar, πανάκριβα ρολόγια, τσάντες και ρούχα υψηλής αξίας. Ανάμεσά τους και το περιβόητο ρολόι των 116.000 ευρώ, το οποίο αποτέλεσε την αφορμή για να ανοίξει ο φάκελος της υπόθεσης.

Με αυτό τον τρόπο, ο καλλιτέχνης φαινόταν στα χαρτιά πως έκανε «φιλανθρωπικό έργο», αφού τα εισοδήματά του διοχετεύονταν σε μη κερδοσκοπική εταιρεία. Στην πραγματικότητα, όμως, η ίδια εταιρεία πραγματοποιούσε για λογαριασμό του πολυτελείς αγορές, αποφεύγοντας έτσι τη φορολόγηση.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ καταλόγισαν στον trapper ποσά που ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται τόσο στη μη κερδοσκοπική εταιρεία όσο και στη δισκογραφική, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρια: Πώς μοιάζει η αρχή του τέλους σε μία σχέση

Νέο πλαίσιο αξιολόγησης καινοτόμων θεραπειών προανήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Δημόσιο: Στις 30 Σεπτεμβρίου η έγκριση του προγραμματισμού των προσλήψεων από το Υπουργικό Συμβούλιο – Όλες οι λεπτομέρειες

ΥΠΑΑΤ: Παρατείνεται η προθεσμία υλοποίησης των επενδύσεων για μεταποίηση ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Το Instagram λανσάρει επιτέλους εφαρμογή για iPad

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
23:46 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

DBRS: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερή τάση

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με ...
19:56 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Στουρνάρας: Φαίνεται ότι υπάρχει περιθώριο μείωσης της φορολογίας σε ορισμένα εισοδηματικά κλιμάκια

Tην ανάγκη να μειωθεί το φορολογικό βάρος στην εργασία, είτε πρόκειται για μειώσεις φόρων, είτ...
17:43 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Συντάξεις Οκτωβρίου: Τις ημερομηνίες καταβολής τους ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ – Δείτε αναλυτικά

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Οκτωβρίου 2025 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα,...
12:48 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 1,7% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το β’ τρίμηνο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Στο 1,7% ανήλθε ο ρυθμός ανάπτυξης του ελληνικού ΑΕΠ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 (Απριλίο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος