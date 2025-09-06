ΑΑΔΕ: Παγίδευσε… γνωστό τράπερ, ο οποίος αγόρασε πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια μέσω μη κερδοσκοπικής

Γνωστός Έλληνας τράπερ βρέθηκε στο μικροσκόπιο των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έπειτα από την αγορά ενός πολυτελούς ρολογιού αξίας 116.000 ευρώ. Το περιστατικό αποκάλυψε ο ειδικός αλγόριθμος της ΑΑΔΕ, ο οποίος «σαρώνει» το διαδίκτυο και παρακολουθεί τη δραστηριότητα καλλιτεχνών, αθλητών και influencers, σημαίνοντας συναγερμό στους επιτελείς της Αρχής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τον έλεγχο που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο καλλιτέχνης είχε δημιουργήσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, μέσω της οποίας περνούσαν τα έσοδά του. Η δισκογραφική του εταιρεία είχε πιστώσει στη συγκεκριμένη οντότητα το σύνολο των δικαιωμάτων του, ποσό που ξεπερνούσε το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Η υπόθεση, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Η μη κερδοσκοπική εταιρεία φρόντιζε να καλύπτει και τις πολυτελείς ανάγκες του trapper, όπως την αγορά supercar, πανάκριβα ρολόγια, τσάντες και ρούχα υψηλής αξίας. Ανάμεσά τους και το περιβόητο ρολόι των 116.000 ευρώ, το οποίο αποτέλεσε την αφορμή για να ανοίξει ο φάκελος της υπόθεσης.

Με αυτό τον τρόπο, ο καλλιτέχνης φαινόταν στα χαρτιά πως έκανε «φιλανθρωπικό έργο», αφού τα εισοδήματά του διοχετεύονταν σε μη κερδοσκοπική εταιρεία. Στην πραγματικότητα, όμως, η ίδια εταιρεία πραγματοποιούσε για λογαριασμό του πολυτελείς αγορές, αποφεύγοντας έτσι τη φορολόγηση.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ καταλόγισαν στον trapper ποσά που ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται τόσο στη μη κερδοσκοπική εταιρεία όσο και στη δισκογραφική, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.