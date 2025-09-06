Δανία – Σκωτία: 0-0: Όλα… μηδέν στην Κοπεγχάγη – Η βαθμολογία του 3ου ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ 2026

Η Δανία και η Σκωτία έμειναν στο 0-0 στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης, στην πρεμιέρα του 3ου ομίλου για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Το αποτέλεσμα αυτό αποδείχθηκε ιδανικό για την εθνική μας ομάδα, η οποία βρίσκεται μόνη πρώτη στη βαθμολογία μετά το επιβλητικό 5-1 επί της Λευκορωσίας.

Το παιχνίδι στην Κοπεγχάγη ήταν κακό, με λίγες φάσεις και φτωχό θέαμα. Οι Σκανδιναβοί είχαν την κατοχή και τον έλεγχο, αλλά δεν βρήκαν τον τρόπο να σκοράρουν. Η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στους Σκωτσέζους, όταν ο ΜακΓκιν σούταρε λίγο άουτ. Η Δανία προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το ύψος της σε στατικές φάσεις, χωρίς όμως να βρει αποτέλεσμα. Στο 32’ η Σκωτία βγήκε στην κόντρα με τον Κρίστι, ο οποίος όμως σπατάλησε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα δεν άλλαξε. Ο κόσμος αποδοκίμασε την ομάδα της Δανίας, που δεν έπειθε μέσα στο γήπεδο. Στο 64’ ο Ντράιερ δοκίμασε μακρινό σουτ, το οποίο πέρασε λίγο δίπλα από την εστία του Γκαν, στην καλύτερη στιγμή των γηπεδούχων. Παρά την πίεση μέχρι το τέλος, οι Δανοί δεν βρήκαν το πολυπόθητο γκολ και έμειναν στο μηδέν.

Το αποτέλεσμα αφήνει τη Δανία και τη Σκωτία με έναν βαθμό, ενώ δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα στην Ελλάδα, η οποία θα υποδεχθεί τους Δανούς τη Δευτέρα (08/09) στο «Γ. Καραϊσκάκης». Την ίδια μέρα, οι Σκωτσέζοι θα ταξιδέψουν στην Ουγγαρία για να αντιμετωπίσουν τη Λευκορωσία.

Η βαθμολογία του 3ου ομίλου μετά την πρώτη αγωνιστική

Ελλάδα 3 (5-1) Δανία 1 (0-0) Σκωτία 1 (0-0) Λευκορωσία 0 (1-5)

Το πρόγραμμα των αγώνων

08/09/2025: Λευκορωσία – Σκωτία, Ελλάδα – Δανία

09/10/2025: Λευκορωσία – Δανία, Σκωτία – Ελλάδα

12/10/2025: Σκωτία – Λευκορωσία, Δανία – Ελλάδα

15/11/2025: Ελλάδα – Σκωτία, Δανία – Λευκορωσία

18/11/2025: Λευκορωσία – Ελλάδα, Σκωτία – Δανία

Τα κριτήρια ισοβαθμίας