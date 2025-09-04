Βόλος: «Θερμό επεισόδιο» στη Μηλίνα κατά τη διάρκεια ελέγχου της Κτηματικής Υπηρεσίας – Πέταξαν το GPS στη θάλασσα

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε, σήμερα Πέμπτη το πρωί 4/9, στο παραλιακό μέτωπο της Μηλίνας στον Βόλο, όταν κλιμάκιο της Κτηματικής Υπηρεσίας βρέθηκε στην περιοχή για να πραγματοποιήσει ελέγχους στους κοινόχρηστους χώρους των καταστημάτων.

H παρουσία των υπαλλήλων προκάλεσε την αντίδραση επαγγελματιών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση και να ακολουθήσει επεισόδιο. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν, κατά τη διάρκεια των μετρήσεων και της φωτογράφισης που πραγματοποιούσαν οι υπάλληλοι, επαγγελματίας φέρεται να άρπαξε και να πέταξε στη θάλασσα το GPS που χρησιμοποιούσε το κλιμάκιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην ertnews.gr, oι δύο γυναίκες υπάλληλοι ενημέρωσαν άμεσα την υπηρεσία τους και την εισαγγελέα υπηρεσίας, υποστηρίζοντας ότι το GPS αποτελεί αποδεικτικό υλικό και πρέπει να ανασυρθεί. Ζήτησαν μάλιστα τη συνδρομή του Λιμεναρχείου για την ανάσυρση του οργάνου, παρότι, όπως αναφέρεται, το σημείο στο οποίο κατέληξε ήταν σε μικρή απόσταση από την ακτή.

Στο επεισόδιο κλήθηκε και η Αστυνομία για να παρέμβει, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό αν προχώρησε σε συλλήψεις. Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι της Κτηματικής Υπηρεσίας πραγματοποιούνται στο πλαίσιο καταγγελιών που κατατέθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MyCoast, προκειμένου να διαπιστωθεί αν εφαρμόζεται ο αποκαλούμενος «νόμος της Μυκόνου».