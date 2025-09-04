Βόλος: «Θερμό επεισόδιο» στη Μηλίνα κατά τη διάρκεια ελέγχου της Κτηματικής Υπηρεσίας – Πέταξαν το GPS στη θάλασσα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βόλος: «Θερμό επεισόδιο» στη Μηλίνα κατά τη διάρκεια ελέγχου της Κτηματικής Υπηρεσίας – Πέταξαν το GPS στη θάλασσα

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε, σήμερα Πέμπτη το πρωί 4/9, στο παραλιακό μέτωπο της Μηλίνας στον Βόλο, όταν κλιμάκιο της Κτηματικής Υπηρεσίας βρέθηκε στην περιοχή για να πραγματοποιήσει ελέγχους στους κοινόχρηστους χώρους των καταστημάτων.

H παρουσία των υπαλλήλων προκάλεσε την αντίδραση επαγγελματιών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση και να ακολουθήσει επεισόδιο. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν, κατά τη διάρκεια των μετρήσεων και της φωτογράφισης που πραγματοποιούσαν οι υπάλληλοι, επαγγελματίας φέρεται να άρπαξε και να πέταξε στη θάλασσα το GPS που χρησιμοποιούσε το κλιμάκιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην ertnews.gr, oι δύο γυναίκες υπάλληλοι ενημέρωσαν άμεσα την υπηρεσία τους και την εισαγγελέα υπηρεσίας, υποστηρίζοντας ότι το GPS αποτελεί αποδεικτικό υλικό και πρέπει να ανασυρθεί. Ζήτησαν μάλιστα τη συνδρομή του Λιμεναρχείου για την ανάσυρση του οργάνου, παρότι, όπως αναφέρεται, το σημείο στο οποίο κατέληξε ήταν σε μικρή απόσταση από την ακτή.

Στο επεισόδιο κλήθηκε και η Αστυνομία για να παρέμβει, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό αν προχώρησε σε συλλήψεις. Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι της Κτηματικής Υπηρεσίας πραγματοποιούνται στο πλαίσιο καταγγελιών που κατατέθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MyCoast, προκειμένου να διαπιστωθεί αν εφαρμόζεται ο αποκαλούμενος «νόμος της Μυκόνου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νο1 λάθος που κάνουν στη δουλειά και αποτυγχάνουν όσοι είναι εσωστρεφείς, σύμφωνα με ειδικό του Stanford

Θερμή υποδοχή στην Ειρήνη Αγαπηδάκη από υγειονομικούς στη Δράμα, διαμαρτυρίες στον υπουργό Υγείας

myEfka.Live.gov.gr: Νέες υπηρεσίες μέσω για φυσικά πρόσωπα

Goldman Sachs: Αυτά είναι τα πιθανά σενάρια για την τιμή του χρυσού

Το νέο ψηφιακό σημειωματάριο της Remarkable είναι μικρότερο από ένα τυπικό βιβλίο τσέπης

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:25 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη: Απολογούνται την Παρασκευή οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος, στη φυλακή οι πρώτοι 6 κατηγορούμενοι – Στο «φως» νέοι διάλογοι του «Στρατηγού»

Τον δρόμο για την φυλακή πήραν το απόγευμα της Πέμπτης έξι από τους εμπλεκόμενους στην εγκλημα...
22:09 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 4/9/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2958 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Πέμπτης (4/9). Οι τυχεροί αριθμοί που α...
21:25 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: «Δεν έχω καμία εμπλοκή» – Τι είπε για την εγκληματική οργάνωση της Κρήτης και τις κατηγορίες εις βάρος του

Ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ τοποθετήθηκε δημόσια για την εμπλοκή του ονόματός του στη δικογραφί...
21:12 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Νέος Κόσμος: Πρώτα έπεσε νεκρή η γυναίκα, μετά πυροβολήθηκε ο άνδρας – Οι πρώτες εκτιμήσεις για το θρίλερ με τις σορούς στο διαμέρισμα

Το θρίλερ του θανάτου του άνδρα και της γυναίκας, σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο, προσπαθούν να ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος