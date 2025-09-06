ΔΕΘ 2025: Εντυπωσιακή άσκηση των ΕΚΑΜ – Πήδηξαν στον αέρα και απελευθέρωσαν όμηρο

Σαν σκηνή από ταινία δράσης, η επίδειξη των ΕΚΑΜ καθήλωσε τους επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Σύμφωνα με το σενάριο της επίδειξης, μια γυναίκα είναι θύμα ομηρίας. Δυνάμεις της αστυνομίας έχουν περικυκλώσει τον χώρο και είναι σε διαπραγματεύσεις με τον δράστη.

Ο δράστης παύει να συνεργάζεται και απειλεί να τη σκοτώσει. Τότε, τέσσερις άνδρες των ΕΚΑΜ πηδάνε με ειδικά σχοινιά από τη νότια πύλη της ΔΕΘ και τρέχουν προς το όχημα για να την απεγκλωβίσουν και να ακινητοποιήσουν τον κακοποιό.

Την ίδια ώρα, καταφτάνουν ενισχύσεις που παραλαμβάνουν την όμηρο και τη μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Δείτε το βίντεο από το thesspost.gr