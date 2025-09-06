Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε πολυώροφο κτίριο στη Γάζα που χρησιμοποιείται για επιχειρήσεις της Χαμάς

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι έπληξε ένα ψηλό κτίριο στην πόλη της Γάζας πριν από λίγο, το οποίο χρησιμοποιούσε η Χαμάς για συλλογή πληροφοριών και επιχειρησιακούς σκοπούς.

Σύμφωνα με τον στρατό, μέλη της Χαμάς είχαν εγκαταστήσει εξοπλισμό επιτήρησης και σημεία παρατήρησης στο κτίριο για να παρακολουθούν τις κινήσεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και είχαν τοποθετήσει πολυάριθμους εκρηκτικούς μηχανισμούς κοντά στο κτίριο για να στοχεύσουν ισραηλινά στρατεύματα. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν επίσης ότι η ομάδα διατηρούσε υπόγειες υποδομές δίπλα στο χώρο, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την καθοδήγηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων.

🚨BREAKING: Israeli warplanes have destroyed Al-Susi residential tower in Tel al-Hawa, southwest Gaza City. The building housed dozens of displaced families and was surrounded by tents of other refugees. pic.twitter.com/L7k08xWkSf — Gaza Notifications (@gazanotice) September 6, 2025

Ο στρατός τονίζει ότι ελήφθησαν προληπτικά μέτρα πριν από την επίθεση, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης προειδοποιήσεων εκκένωσης, της χρήσης πυρομαχικών ακριβείας και της διεξαγωγής εναέριας επιτήρησης.

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان مدينة غزة في البلوكات 783, 784, 688, 690 وتحديدًا في البرج المحدد بالأحمر والخيم المجاورة له ⭕️سيهاجم جيش الدفاع المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره ⭕️من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لاخلاء المبنى بشكل فوري جنوبًا… pic.twitter.com/NhaTdodwbU — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 6, 2025

Η επίθεση έρχεται μια ημέρα αφότου οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις κατέστρεψαν ακόμη μία πολυκατοικία στην πόλη της Γάζας, τον οποίο, όπως ισχυρίστηκαν, χρησιμοποιούσε η Χαμάς ως τρομοκρατική υποδομή.