Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε πολυώροφο κτίριο στη Γάζα που χρησιμοποιείται για επιχειρήσεις της Χαμάς

Enikos Newsroom

διεθνή

Γάζα
Ένα ψηλό κτίριο χτυπήθηκε από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις στην πόλη της Γάζας, στις 6 Σεπτεμβρίου 2025. (Στιγμιότυπο οθόνης βίντεο X)

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι έπληξε ένα ψηλό κτίριο στην πόλη της Γάζας πριν από λίγο, το οποίο χρησιμοποιούσε η Χαμάς για συλλογή πληροφοριών και επιχειρησιακούς σκοπούς.

Σύμφωνα με τον στρατό, μέλη της Χαμάς είχαν εγκαταστήσει εξοπλισμό επιτήρησης και σημεία παρατήρησης στο κτίριο για να παρακολουθούν τις κινήσεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και είχαν τοποθετήσει πολυάριθμους εκρηκτικούς μηχανισμούς κοντά στο κτίριο για να στοχεύσουν ισραηλινά στρατεύματα. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν επίσης ότι η ομάδα διατηρούσε υπόγειες υποδομές δίπλα στο χώρο, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την καθοδήγηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων.

Ο στρατός τονίζει ότι ελήφθησαν προληπτικά μέτρα πριν από την επίθεση, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης προειδοποιήσεων εκκένωσης, της χρήσης πυρομαχικών ακριβείας και της διεξαγωγής εναέριας επιτήρησης.

Η επίθεση έρχεται μια ημέρα αφότου οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις κατέστρεψαν ακόμη μία πολυκατοικία στην πόλη της Γάζας, τον οποίο, όπως ισχυρίστηκαν, χρησιμοποιούσε η Χαμάς ως τρομοκρατική υποδομή.

 

