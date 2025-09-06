Μητσοτάκης στο περίπτερο του Υπουργείου Υγείας στη ΔΕΘ: Στόχος ένα νέο ΕΣΥ έως το τέλος της τετραετίας

Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης ΔΕΘ

«Η δημόσια υγεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κεντρικός πυλώνας της κυβερνητικής μας πολιτικής», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια του χαιρετισμού που απηύθυνε στα εγκαίνια του περιπτέρου του Υπουργείου Υγείας στην 89η ΔΕΘ και τόνισε ότι το Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης θα παραδοθεί λειτουργικά στις αρχές του 2027.

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και στον χαιρετισμό του ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε:  «Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας, στα εγκαίνια του περιπτέρου του Υπουργείου Υγείας. Έχει γίνει πραγματικά από όλο το επιτελείο μια πολύ σπουδαία δουλειά σε όλα τα επίπεδα, η οποία νομίζω ότι παρουσιάζεται αναλυτικά σε αυτό το μεγάλο περίπτερο.

Θέλω να τονίσω ξανά ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανήκει σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες και αποτελούσε κεντρική πολιτική μου δέσμευση το 2023, ότι σε τέσσερα χρόνια από τότε, σε δύο χρόνια από τώρα, θα παραδώσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με πολύ καλύτερες υποδομές, εκσυγχρονισμένα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, πολλά εκσυγχρονισμένα Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα, την ψυχική υγεία να έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή μας μέσα από το ΜyΗealth app, με περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο ιατρικό προσωπικό στα νοσοκομεία μας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους του Εθνικού Συστήματος Υγείας για ό,τι κάνουν 365 μέρες τον χρόνο.

Και στη Θεσσαλονίκη, είδα σήμερα το πρωί στην τηλεόραση τον Μάριο να είναι στο εργοτάξιο του πιο όμορφου, του πιο σύγχρονου παιδιατρικού νοσοκομείου ολόκληρης της Ευρώπης, το οποίο θα παραδοθεί λειτουργικό στις αρχές του 2027.

Και με μια μεγάλη τομή στις υπηρεσίες πρόληψης που παρέχει πια κεντρικά το Ελληνικό Κράτος. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι πράγματι σπουδαίο: περνάμε από τη θεραπεία της νόσου στην πρόληψή της, μέσα από προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως καινοτόμες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οπότε κάθε φορά που θα παίρνετε ένα μικρό μηνυματάκι στα κινητά σας, μην το παραγνωρίζετε, διότι αυτά τα μηνύματα και οι εξετάσεις που μπορείτε να κάνετε σώζουν ζωές.

Σταματώ εδώ, επιστρέφω το βήμα στον ‘Αδωνι Γεωργιάδη για να σας πει τα υπόλοιπα. Θερμά συγχαρητήρια για τη δουλειά η οποία γίνεται στο Υπουργείο Υγείας.

Και κάτι τελευταίο: όλοι οι καλόπιστοι πολίτες και πρωτίστως οι ίδιοι οι ασθενείς, οι οποίοι για πρώτη φορά έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και να μας υποδείξουν πώς θα γίνουμε καλύτεροι, αναγνωρίζουν ότι εδώ γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια. Δεν είμαστε ακόμα εκεί που θέλουμε να είμαστε, αλλά έχουμε και στόχο και σχέδιο και αποφασιστικότητα να φτάσουμε εκεί που πρέπει να είμαστε.

Ας αφήσουμε στην άκρη τη γκρίνια και τη μιζέρια, να αναγνωρίσουμε την πρόοδο η οποία έχει γίνει και να πιστώσουμε σε αυτή την κυβέρνηση ότι είναι συνεπής στις δεσμεύσεις που είχε δώσει: η δημόσια υγεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κεντρικός πυλώνας της κυβερνητικής μας πολιτικής».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι γιατρός – Πώς μεταμόρφωσα το σώμα μου μετά τα 50» – Οι συμβουλές που χαρίζουν δύναμη και μακροζωία

Λίπος στο συκώτι: Πώς μπορεί να αντιστραφεί το λιπώδες ήπαρ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η περιοδεία στα περίπτερα της ΔΕΘ – Το μονοθέσιο της McLaren, η μπύρα και τα δώρα

Πιερρακάκης: «Μέρισμα της σταθερότητας» το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός

Τεστ προσωπικότητας: Σε ποια παραλία θα θέλατε να πάτε; Η επιλογή σας αποκαλύπτει αν είστε αυθόρμητος ή σχολαστικός άνθρωπο...

Τι σημαίνει η φράση «φύσει και θέσει» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:26 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα δώρα που δέχθηκε στη ΔΕΘ, η ερώτηση στο ΑΙ και ο διάλογος για το μπάσκετ – «Του δίναμε τις πάσες και έβαζε καλάθι»

Στη περίπτερο της Helleniq Energy έκανε στάση ο Κυριάκος Μητσοτάκης,  κατά τη διάρκεια της βόλ...
13:10 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης στη Διοίκηση της ΔΕΘ: «Σε καμιά άλλη πόλη δεν έχουν δοθεί τόσα κονδύλια, σε ποσοστό του ΑΕΠ, όσα στη Θεσσαλονίκη για έργα»

Την πρόταση της κυβέρνησης για την ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκ...
11:47 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Η βόλτα του Κυριάκου Μητσοτάκη στα περίπτερα της 89ης ΔΕΘ – Το σχόλιο για το μονοθέσιο της McLaren, η μπύρα και η ατάκα για τον Άδωνι Γεωργιάδη

Με τον καθιερωμένο αγιασμό, στον οποίο παρέστη ο Πρωθυπουργός, άνοιξε τις πύλες της η 89η ΔΕΘ....
11:18 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Χατζηδάκης για Flyover: «Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τη Θεσσαλονίκη» – Στο 30% η πρόοδος των εργασιών με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027

Μήνυμα επιτάχυνσης και αποφασιστικότητας για τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης έστειλε, σήμερα, ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος