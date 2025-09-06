Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Οι κακές γλώσσες αλλοίωσαν κάποια στιγμή τη σχέση με τον πατέρα μου, η διαθήκη του με άφησε με το στόμα ανοιχτό»

Σε ένα μέρος που αγάπησε όσο λίγα ο Μίκης Θεοδωράκης, η κόρη του Μαργαρίτα Θεοδωράκη υποδέχθηκε την κάμερα της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;» και την Έρη Βαρδάκη,

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μίλησε για τη σχέση της με τον πατέρα της και τα όσα έζησε δίπλα του ως παιδί ενώ αναφέρθηκε και στη διαθήκη του, που την ξάφνιασε.

«Το Βραχάτι ήταν ένας από τους τόπους που αγάπησε περισσότερο ο πατέρας μου. Στο Βραχάτι ο πατέρας μου έχει συνθέσει πολλά μουσικά έργα, τον ενέπνεε ο χώρος. Τον Μάιο του 1968 τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό στο Βραχάτι», είπε αρχικά η Μαργαρίτα Θεοδωράκη και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Αλ Μπάνο στο Βραχάτι.

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη ανέφερε επίσης: «Τρόμαξα ως παιδί όταν ήρθαν οι χωροφύλακες για να πάρουν τον πατέρα μου. Ζήσαμε πολλές ευτυχισμένες στιγμές στο Βραχάτι μετά τη Χούντα. Ο πατέρας μου είχε λατρεία με τη θάλασσα. Όταν ο πατέρας μου έχασε τον αδερφό του, απομονώθηκε στο Βραχάτι. Για πρώτη φορά τον είδα να γερνάει».

Κλείνοντας, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη είπε: «Υπάρχει ανταγωνισμός προς το πρόσωπό μου, γιατί ασχολούμαι με το έργο του πατέρα μου. Θεωρώ ότι είμαι πολύ παρεξηγημένη σαν άτομο. Οι κακές γλώσσες αλλοίωσαν κάποια στιγμή τη σχέση με τον πατέρα μου. Όταν διάβασε το βιβλίο μου, αγαπηθήκαμε ξανά. Η διαθήκη του πατέρα μου με άφησε με το στόμα ανοιχτό. Δεν με αδίκησε οικονομικά, αλλά από την πνευματική πλευρά, το πνευματικό έργο, που το διαχειρίζεται ένας γερμανικός οίκος. Αυτό με πλήγωσε».

