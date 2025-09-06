Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 45χρονος κατηγορείται ότι κρατούσε αιχμάλωτη μία 44χρονη και την βίαζε

Για βιασμό, αρπαγή, υπεξαγωγή εγγράφων, σωματική βλάβη, απειλή και κλοπή συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ένας 45χρονος.

Προηγήθηκε σχετική καταγγελία 44χρονης αλλοδαπής, σύμφωνα με την οποία 45χρονος ημεδαπός, κατά το χρονικό διάστημα Ιουνίου – Αρχές Σεπτεμβρίου 2025, έπειτα από μεταξύ τους γνωριμία και αφού την κατακρατούσε παράνομα σε διαμέρισμα του κέντρου πόλης, προέβαινε συστηματικά στις προαναφερόμενες πράξεις.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα thesspost.gr, την καταγγέλλουσα αποδόθηκαν το δελτίο ταυτότητάς της και προσωπικά της αντικείμενα. Ο συλληφθείς υπέβαλε μήνυση σε βάρος της 44χρονης γυναίκας για ψευδή καταμήνυση, η οποία συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή Εισαγγελέα.