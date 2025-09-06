Γέννησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

Γονείς έγιναν για πρώτη φορά η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής.

Η ηθοποιός με ανάρτησή της στο Instagram γνωστοποίηση την χαρμόσυνη είδηση και δημοσίευσε και την πρώτη φωτογραφία του μωρού.

«Και ξεκινάς με υπερένταση, γεμάτη αγωνία. Και φόβο. Και λαχτάρα. Και περνούν οι ώρες. Και σε εκπλήσσει το σώμα σου, η αντοχή σου, η ξαφνική ψυχραιμία που δεν μπορείς να καταλάβεις από πού προκύπτει . Και φτάνει η στιγμή. Και μέχρι να ακουστεί το κλάμα ο χρόνος σταματά. Και μετά εκρήγνυνται όλα μέσα σου. Και νιώθεις ευγνώμων που βίωσες αυτό το θαύμα. Όλο αυτό το διάστημα. Ή τουλάχιστον έτσι ένιωσα εγώ. Ευγνώμων προς τη φύση» έγραψε.