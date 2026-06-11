Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Τέρη Χρυσού: «Μετανιώνω που δεν έκανα παιδιά»

Ο Τέρης Χρυσός, στα 88 του χρόνια, εκφράζει τη βαθιά του μετάνοια που δεν δημιούργησε οικογένεια και ανακοινώνει την απόφασή του να σταματήσει το τραγούδι. Παράλληλα, δηλώνει την απογοήτευσή του για την κατάσταση του ελληνικού τραγουδιού, αποκαλύπτει τις αρνητικές επιπτώσεις της φήμης ότι είναι πατέρας του Κυριάκου Μητσοτάκη και εκφράζει πικρία για τον πρωθυπουργό σχετικά με αίτημα ακρόασης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Τέρης Χρυσός δήλωσε: «Έχω μετανιώσει που δεν παντρεύτηκα και δεν έκανα παιδιά, κατάλαβα ότι ήμουν μόνος και ανήμπορος».
  • Ο γνωστός τραγουδιστής ανακοίνωσε ότι «από σήμερα σταματάω το τραγούδι» καθώς «η φωνή μου δεν θέλει».
  • Ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως τον έχει «καταβάλει πάρα πολύ» η φήμη ότι είναι πατέρας του Κυριάκου Μητσοτάκη και εξέφρασε την πικρία του που ο πρωθυπουργός «δεν τον δέχτηκε» για ακρόαση.

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«Είμαι 88 χρονών. Ίσως επειδή άλλαξα περιβάλλον, άλλαξα σπίτι, αυτό μου αναπτερώνει το ηθικό. Έχω μετανιώσει που δεν παντρεύτηκα και δεν έκανα παιδιά. Το κατάλαβα ότι ήμουν μόνος. Μόνος και ανήμπορος. Ήθελα να είχα δημιουργήσει μια οικογένεια, παιδιά, εγγόνια. Βλέπω τους συναδέλφους μου και ειλικρινά τους ζηλεύω» δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Τέρης Χρυσός.

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«Από σήμερα σταματάω το τραγούδι. Δεν πρόκειται να τραγουδήσω ξανά. Εγώ θέλω, αλλά η φωνή μου δεν θέλει. Λοιπόν, όταν η φωνή μου δεν θέλει, σταματάω με αξιοπρέπεια, σεβόμενος τον εαυτό μου πρώτα, και μετά τον κόσμο που με ανέδειξε τρεις ολόκληρες γενιές. Έχω τον Θεό κοντά μου. Και όταν ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό, τα έχει όλα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο γνωστός τραγουδιστής.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχουν τραγουδιστές που θα αφήσουν ιστορία, απάντησε: «Θα το πω έτσι ξερά, δεν υπάρχουν. Λυπάμαι βαθύτατα γιατί το ελληνικό τραγούδι πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Ο τελευταίος που βγήκε και έχει κάνει κάποια σπουδαία καριέρα, είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Όλοι όσοι βγαίνουν, ο ένας μιμείται τον άλλον. Βλέπω ανθρώπους που είναι μιας χρήσεως. Αυτό που με έχει καταβάλει πάρα πολύ, είναι ότι έχουνε βγάλει, ο Τζίμης Πανούσης, συγχωρεμένος, ότι είμαι πατέρας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επειδή έχω μια μικρή ομοιότητα στο πρόσωπο, σώνει και καλά ότι είμαι ο πατέρας του! Αυτό μου έχει κάνει κακό και σαν άνθρωπο, αλλά και στην καριέρα μου. Πολλοί άνθρωποι μου στέλνουν μηνύματα στο ίντερνετ και με βρίζουν».

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Τέλος, ο Τέρης Χρυσός εξέφρασε την πικρία του προς τον πρωθυπουργό. «Τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου τετ-α-τετ. Μια φορά είχα ζητήσει μία ακρόαση για το θέμα της συντάξεώς μου και δεν με δέχτηκε».

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