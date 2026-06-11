Στο νοσοκομείο η Νίκη Σκιαδαρέση – Το βίντεο με την αδελφή της

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Στο νοσοκομείο βρέθηκε η Νίκη Σκιαδαρέση, όπως γνωστοποίησε η ίδια μέσω Instagram. Μάλιστα στο πλευρό της βρέθηκε η αδελφή της, Όλγα.

Οι δίδυμες κόρες της Μπέσσυς Μάλφα και του Γεράσιμου Σκιαδαρέση αντιμετώπισαν το θέμα με χιούμορ, τραβώντας ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται η Νίκη Σκιαδαρέση ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου.Δίπλα της είναι η αδελφή της, Όλγα.

Οι “Σκιαδαρέσες” τραγουδούν στίχους από το νέο κομμάτι τους “ΣΕΑ Αταλάντης” και το σημείο που αναφέρει «στα επείγοντα, με παυσίπονα, προσπαθούν να μην πεθάνουν πριν τα 30».

«Έτοιμες για το καλοκαιρινό τουρ. Κάναμε λίγη εμπειρική έρευνα, μέθοδος υποκριτικής. Στα επείγοντα για να σας τραγουδήσουμε τα ΣΕΑ στην Τεχνόπολη» αναφέρουν στην ανάρτηση.

Δείτε την ανάρτηση: