Μπέσσυ Μάλφα για Γεράσιμο Σκιαδαρέση: «Κάνουμε ταξίδια και οργανώνει τα πάντα εκείνος»

Την Μπέσσυ Μάλφα υποδέχτηκαν το πρωί της Πέμπτης (11/12) στην εκπομπή τους, η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρθηκε στον σύζυγό της και συνάδελφό της, Γεράσιμο Σκιαδαρέση. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο καλλιτέχνες γνωρίστηκαν το 1993, ενώ είναι παντρεμένοι από το 1997. Στη διάρκεια της κοινής τους ζωής έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, τις δίδυμες κόρες τους, Όλγα και Νίκη, οι οποίες ασχολούνται επίσης με τον κόσμο της Τέχνης, και έναν γιο, τον 20 ετών Γιάγκο.

Μιλώντας για τα παιδιά της, η Μπέσσυ Μάλφα εξήγησε πως πλέον δεν μένουν και οι πέντε τους μαζί. Συγκεκριμένα, η ηθοποιός είπε ότι: «Δεν μένουμε μαζί με τα παιδιά μας. Η Όλγα μου με τον φίλο της μένουν στη Νέα Σμύρνη. Η Νίκη μένει από κάτω, στο σπίτι της γιαγιάς, αλλά πηγαινοέρχεται γιατί ο φίλος της μένει Καλλιθέα, οπότε τα δίδυμα δεν χωρίζονται ποτέ, και ο Γιάγκος είναι στη Θεσσαλονίκη, σπουδάζει».

Συνεχίζοντας, η αγαπημένη καλλιτέχνις αναφέρθηκε στα ταξίδια που κάνει με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση: «Με τον Γεράσιμο κάνουμε ταξίδια. Το τελευταίο ταξίδι που κάναμε ήταν στην Ισλανδία. Ήθελα να μείνω εκεί, δεν το πίστευα, μαγικά, και οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Καταρχάς δεν υπάρχει εγκληματικότητα, να πούμε αυτό, πέρα από το ότι βλέπεις τοπία που νομίζεις ότι είσαι στον Άρη, ότι είσαι στην Ελλάδα, ότι είσαι παντού. Νομίζεις ότι έχει μαζευτεί όλη η γη εκεί. Έχει και πάρα πολλούς Έλληνες. Έχουμε τρελαθεί, θέλουμε να πάμε ξανά. Ο Γεράσιμος οργανώνει τα πάντα, θέλει να κάνει και εκπομπή ταξιδιωτική».