Τηλεθέαση (5/9): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Παρασκευή (5/9) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Σήμερα 19,2%
- Κοινωνία Ώρα Mega 18%
- Ώρα Ελλάδος 13,2%
Ζώνη 10-1
- Αταίριαστοι 20,7%
- Καλοκαίρι παρέα 12,2%
- 10 παντού 7,4%
Απογευματινή ζώνη
- Ο τροχός της τύχης 17,8%
- Live News 17%
- Καθαρές κουβέντες 7,8%
- Power Talk 3,7%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Κοινωνία Ώρα Mega 17,3%
- Σήμερα 15%
- Ώρα Ελλάδος 6,3%
Ζώνη 10-1
- Αταίριαστοι 11,8%
- Καλοκαίρι παρέα 11%
- Πρωίαν σε είδον 9,2%
- 10 παντού 4,1%
Απογευματινή ζώνη
- Τροχός της Τύχης 14,7%
- Live News 14,7%
- Καθαρές κουβέντες 4%
- Power Talk 2,2%