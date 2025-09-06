Τηλεθέαση (5/9): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Παρασκευή (5/9) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Σήμερα 19,2%
  • Κοινωνία Ώρα Mega 18%
  • Ώρα Ελλάδος 13,2%

Ζώνη 10-1

  • Αταίριαστοι 20,7%
  • Καλοκαίρι παρέα 12,2%
  • 10 παντού 7,4%

Απογευματινή ζώνη

  • Ο τροχός της τύχης  17,8%
  • Live News 17%
  • Καθαρές κουβέντες  7,8%
  • Power Talk 3,7%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Κοινωνία Ώρα Mega 17,3%
  • Σήμερα 15%
  • Ώρα Ελλάδος 6,3%

Ζώνη 10-1

  • Αταίριαστοι 11,8%
  • Καλοκαίρι παρέα 11%
  • Πρωίαν σε είδον 9,2%
  • 10 παντού 4,1%

Απογευματινή ζώνη

  • Τροχός της Τύχης 14,7%
  • Live News 14,7%
  • Καθαρές κουβέντες 4%
  • Power Talk 2,2%

