Τύρναβος: Έκλεψαν 3 τόνους σταφύλια και τα συσκεύασαν μέσα στο… αμπέλι

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στον Τύρναβο, όπου άγνωστοι, όχι μόνο μπήκαν μέσα σε αμπέλι για να κλέψουν σταφύλια, αλλά παρέμειναν στο σημείο για να τα συσκευάσουν ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα προς πώληση.

Το συμβάν έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής 5/9 και, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας paidis.com, αποκαλύφθηκε το πρωί, όταν οι ιδιοκτήτες του αμπελιού πηγαίνοντας το πρωί στον χώρο διαπίστωσαν ότι περίπου 3 τόνοι σταφύλια ποικιλίας μοσχάτου είχαν κάνει φτερά και μάλιστα συσκευασμένα, αφού οι κλέφτες είχαν αφήσει στο αμπέλι πλαστικές συσκευασίες.

Οι ιδιοκτήτες του αμπελιού ενημέρωσαν την αστυνομία, που έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών με δεδομένο ότι το αμπέλι βρίσκεται σχεδόν πάνω σε κεντρικό δρόμο και δίπλα σε κτίρια επιχειρήσεων.

Οι κλοπές αγροτικών προϊόντων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα για την περιοχή και τα κρούσματα σύμφωνα με τους αγρότες είναι πολλά σε όλα τα προϊόντα.