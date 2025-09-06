Τροχαίο στη λεωφόρο Συγγρού: Λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανό

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ

Λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανό στη λεωφόρο Συγγρού στο ρεύμα προς Αθήνα.

