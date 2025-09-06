Συμπληρώθηκαν 700 ημέρες πολέμου στη Γάζα: Το Ισραήλ ισοπέδωσε πολυκατοικία

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ισοπέδωσαν χθες Παρασκευή μεγάλη πολυκατοικία στην πόλη της Γάζας, όπου το Ισραήλ ετοιμάζεται να εξαπολύσει μείζονα επίθεση, την 700ή ημέρα του πολέμου με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Στο Τελ Αβίβ, συγγενείς ομήρων που είχαν απαχθεί στην έφοδο άνευ προηγουμένου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα αυτού του πολέμου, άφησαν 700 μπαλόνια να υψωθούν στον ουρανό, στο πλαίσιο κινητοποίησης σε όλη τη χώρα με κεντρικό αίτημα να αφεθούν ελεύθεροι οι δικοί τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες πως κι άλλοι όμηροι μπορεί «να πέθαναν πρόσφατα», κάνοντας λόγο για «περίπου 38 νεκρούς» ομήρους, προτού αναθεωρήσει μιλώντας για 20 ή 30. Ο ισραηλινός στρατός έχει κηρύξει νεκρούς τους 25 από τους 47 ομήρους που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας, από το σύνολο των 251.

Ακόμη, ο κ. Τραμπ διαβεβαίωσε πως η κυβέρνησή του βρίσκεται σε «πολύ βαθιές διαπραγματεύσεις» με τη Χαμάς.

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει την «καταστροφή» σε εξέλιξη στον παλαιστινιακό θύλακο, κάνοντας λόγο για τουλάχιστον 370 νεκρούς από πείνα από το ξέσπασμα του πολέμου.

Στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή, παραμένει υπό πολιορκία και αντιμετωπίζει λιμό στο 20% του εδάφους της κατά τον ΟΗΕ, η πολιτική προστασία έκανε λόγο για τουλάχιστον 42 νεκρούς σε βομβαρδισμούς ή από πυρά του Ισραήλ, οι μισοί από τους οποίους σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός περιορίστηκε να αναφέρει πως δεν είναι σε θέση να σχολιάσει την πληροφορία αυτή.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και την αδυναμία πρόσβασης σε πολλούς τομείς της, το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τους απολογισμούς και τις ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς.

Παιδιά «τρομοκρατημένα»

Στην πόλη της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε πολυκατοικία στο κέντρο, που κατέρρευσε σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Ανέφερε πως είχε προειδοποιήσει τον πληθυσμό για να περιοριστούν οι απώλειες στις τάξεις των αμάχων.

«Ο σύζυγός μου είπε πως είδε κατοίκους» της πολυκατοικίας «να πετούν προσωπικά τους αντικείμενα από ψηλότερους ορόφους» και μετά «να φεύγουν πριν από τον βομβαρδισμό. Προτού συμπληρωθεί μισή ώρα από τη διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης, η πολυκατοικία βομβαρδίστηκε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Αρέτζ Άχμεντ, 50 ετών, εκτοπισμένη από το βορειοδυτικό τμήμα της πόλης στο νοτιοδυτικό, που πλέον ζει σε σκηνή.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στην πολυκατοικία που έγινε στόχος η Χαμάς είχε εγκαταστήσει «υποδομές για να προετοιμάζονται και να διαπράττονται επιθέσεις» εναντίον μελών του.

Πρόσθεσε πως θα εξαπολύει «όλες τις επόμενες ημέρες (…) ακριβή και στοχευμένα πλήγματα εναντίον τρομοκρατικών υποδομών», ιδίως εναντίον πολυκατοικιών.

Ο Ιζάτ αρ Ρισκ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, απέρριψε κάνοντας λόγο για «προσχήματα» και «ξεδιάντροπα ψέματα» τον ισχυρισμό του Ισραήλ πως το κίνημα χρησιμοποιεί για στρατιωτικούς σκοπούς πολυκατοικίες.

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάρ από την πλευρά του κατηγόρησε το Ισραήλ πως ασκεί, βάζοντας στο στόχαστρο πολυκατοικίες, «πολιτική εξαναγκαστικού εκτοπισμού των αμάχων».

Οι ανακοινώσεις αυτές είναι «τρομακτικές. Όλος ο κόσμος φοβάται», είπε ο Άχμεντ Αμπού Γουτφά, 45 χρονών, που ζει στον 5ο όροφο πολυκατοικίας σε δυτικό τομέα της πόλης της Γάζας. «Τα παιδιά μου είναι τρομοκρατημένα».

Ο ισραηλινός στρατός, που διαβεβαιώνει πως ελέγχει περί το 75% της Λωρίδας της Γάζας και το 40% της ομώνυμης πόλης, έχει αναγγείλει πως θα την καταλάβει, καθώς την παρουσιάζει ως το τελευταίο μεγάλο οχυρό της Χαμάς.

Σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο, αναμένει να εκτοπιστούν κάπου «ένα εκατομμύριο» Παλαιστίνιοι, να κινηθούν προς νότια κατεύθυνση.

«Διαβολική προπαγάνδα»

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου διατρανώνει πως θα καταστρέψει τη Χαμάς, που πήρε την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας το 2007, και θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο του θυλάκου.

Επιμένει παρά την πίεση, εντός Ισραήλ και στο εξωτερικό, για να σιγήσουν τα όπλα και να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων.

Οι Ταξιαρχίες Ιζεντίν αλ Κασάμ, ο ένοπλος βραχίονας της Χαμάς, έδωσε χθες στη δημοσιότητα βίντεο με δυο από αυτούς, τον Γκάι Γκιλμπόα Νταλάλ και τον Αλόν Οχέλ.

Ο κ. Γκιλμπόα-Νταλάλ ζητεί από τον πρωθυπουργό Νετανιάχου να μην προχωρήσει στην επίθεση της πόλης της Γάζας. Ο κ. Οχέλ εμφανίζεται στο τέλος του βίντεο.

«Κανένα βίντεο διαβολικής προπαγάνδας δεν θα μας κάνει αδύναμους ούτε θα μας εκτρέψει από την αποφασιστικότητά μας» στο πλαίσιο της επιχείρησης για να συντριβεί η Χαμάς και να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι, ανέφερε ο κ. Νετανιάχου αφού συνομίλησε με τους γονείς των δυο ανδρών, σύμφωνα με το γραφείο του.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν από την πλευρά του αξίωσε μέσω X να υπάρξει «άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται ακόμη από τη Χαμάς», στηλιτεύοντας τις «700 ημέρες κράτησης υπό εξευτελιστικές συνθήκες».

Η έφοδος της 7ης Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 64.300 άνθρωποι στον παλαιστινιακό θύλακο, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP