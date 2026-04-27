Τέξας: Πυροβολισμοί με «πολλούς τραυματίες» έξω από γνωστό εστιατόριο στο Όστιν

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Όστιν Τέξας

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στο Ανατολικό Όστιν του Τέξας, έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών ατόμων.

Το συμβάν σημειώθηκε στο οικοδομικό τετράγωνο 2000 της East 12th Street, σε μια περιοχή ανάμεσα στις οδούς Chicon και Alamo.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Austin American-Statesman, οι πυροβολισμοί έπεσαν μπροστά από το «Sam’s BBQ», ένα ιδιαίτερα δημοφιλές τοπικό εστιατόριο.

Αν και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ο ακριβής αριθμός των θυμάτων και η σοβαρότητα της κατάστασής τους δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

«Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από πυροβολισμούς στο ανατολικό Όστιν το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με την Αστυνομία του Όστιν», μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ.

Η Αστυνομία του Όστιν (APD) έσπευσε άμεσα στο σημείο έπειτα από αναφορές για πολλαπλούς πυροβολισμούς.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν πρόκειται για περίπτωση «ενεργού δράστη» και τόνισαν πως δεν υπάρχει περαιτέρω απειλή για το κοινό.

Ο δράστης πιστεύεται ότι διέφυγε από το σημείο χρησιμοποιώντας όχημα.

Αν και δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητά του, οι αστυνομικές αρχές ανέφεραν ότι οι ερευνητές ακολουθούν συγκεκριμένα στοιχεία με την ελπίδα να τον εντοπίσουν σύντομα.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

MUST READ

