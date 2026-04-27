Agusta Bell AB-205: Η ιστορία, τα προβλήματα και το μέλλον του θρυλικού ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας

Το ελικόπτερο AB-205, η ιταλική εκδοχή του θρυλικού αμερικάνικου Huey που κατασκευάστηκε από την Agusta κατόπιν αδείας της Bell, αποτελεί έναν από τους πιο μακροβιότερους υπηρέτες της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

του Χρήστου Μαζανίτη

Το Bell 205-A1 αποτελεί μια εκσυγχρονισμένη έκδοση του Βell 205, είναι λίγο μεγαλύτερο, διαθέτει καλύτερες επιδόσεις καθώς εκμεταλλεύεται περισσότερη ιπποδύναμη από τον κινητήρα λόγω βελτιώσεων στο transmission και παρουσιάζει καλύτερη αεροδυναμική συμπεριφορά λόγω διαφοροποιήσεων στο ουραίο στροφείο.

Η ιστορία τους στην Ελλάδα ξεκινά το 1971, όταν παρελήφθησαν οι πρώτες μονάδες για να επανδρώσουν τη Μοίρα Ελικοπτέρων, με κύριο ρόλο την έρευνα και διάσωση (SAR), τη μεταφορά προσωπικού και τις αεροδιακομιδές. Σήμερα, η ηλικία των αεροσκαφών αυτών αγγίζει ή και ξεπερνά τα 50 έτη ενεργού υπηρεσίας, γεγονός που τα κατατάσσει στα πλέον γηραιά μέσα του ελληνικού εναέριου στόλου.

Παρά την αξιοπιστία που επέδειξαν για δεκαετίες λόγω του απλού και στιβαρού σχεδιασμού τους, η παλαιότητα των υλικών και η κόπωση των σκαφών αποτελούν πλέον σημαντικούς παράγοντες προβληματισμού. Η Πολεμική Αεροπορία διατηρεί έναν αριθμό αυτών των ελικοπτέρων στην 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα (358 ΜΕΔ), καθώς και στην 115 Πτέρυγα Μάχης, στην Κρήτη.

Όμως η υποστήριξή τους γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη λόγω έλλειψης ανταλλακτικών διεθνώς.

Στο ιστορικό των δυστυχημάτων, το AB-205 έχει καταγράψει ορισμένα σοβαρά περιστατικά κατά τη διάρκεια των πέντε δεκαετιών υπηρεσίας του. Ένα από τα πιο γνωστά και οδυνηρά συμβάντα έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 1980, όταν ένα ελικόπτερο κατέπεσε στην περιοχή της Πάρνηθας κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, οδηγώντας στην απώλεια του πληρώματος.

Επίσης, έχουν σημειωθεί περιστατικά αναγκαστικών προσγειώσεων λόγω μηχανικών βλαβών, όπως η αστοχία κινητήρα ή προβλήματα στο σύστημα μετάδοσης κίνησης του ουραίου στροφείου.

Πιο πρόσφατα, η συζήτηση για την ασφάλεια και την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα εντάθηκε μετά από συμβάντα που ανέδειξαν την ανάγκη αντικατάστασης του τύπου. Αν και η Πολεμική Αεροπορία καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες συντήρησης, είναι σαφές ότι το AB-205 βρίσκεται στη δύση της καριέρας του, με την Ελλάδα να προσανατολίζεται ήδη σε σύγχρονες λύσεις.

Ωστόσο, όταν παρουσιάστηκε η ευκαιρία αντικατάστασή τους από Black Hawk, στη μεγάλη παραγγελία που έκανε η Αεροπορία Στρατού, η ΠΑ σκεφτόταν την πρόσκτηση των AW-139, τα οποία τελικά απέρριψε η κυβέρνηση λόγω πολυτυπίας στη συντήρηση και την εφοδιαστική αλυσίδα που θα προκαλούσε η είσοδος ενός νέου τύπου ελικοπτέρου στις Ένοπλες Δυνάμεις.