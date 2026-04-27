Κρήτη: Σε ελαιώνα προσγειώθηκε το ελικόπτερο – Η αστυνομία έχει αποκλείσει την πρόσβαση στην περιοχή

Σε ελαιώνα έκανε βαριά προσγείωση ένα ελικόπτερο τύπου Agusta Bell 205 το πρωί της Δευτέρας (27/4) στην Κρήτη, κοντά στο Καστέλλι.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την πρόσβαση στην περιοχή, ενώ και τα τηλεοπτικά συνεργεία δεν μπορούν να πλησιάσουν. Βρίσκεται επί τόπου κλιμάκιο τεχνικών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε νωρίτερα το enikos.gr το στρατιωτικό ελικόπτερο έκανε πτήση συντήρησης και παρουσίασε βλάβη στον αέρα με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να προχωρήσει σε βαριά προσγείωση.

Τα τρία μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους και έχουν μεταφερθεί για προληπτικούς λόγους στο κοντινό νοσοκομείο. Οι 3 άνδρες βγήκαν μόνοι τους από το ελικόπτερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο ένας εκ των τριών έχει τραυματιστεί.

Aνακοίνωση από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας

Περιστατικό με Ελικόπτερο AB-205

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και ώρα 08:00, ελικόπτερο ΑΒ-205 της 358 Μοίρας Έρευνας Διάσωσης από την 112 Πτέρυγα Μάχης, που εκτελούσε πτήση συντήρησης νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Καστελλίου, εκτέλεσε αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης.

Το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για προληπτικούς λόγους.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται.

Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γράβαλος

Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ