Νέα «βόμβα» για την πρωινή ζώνη: Πρόταση για να πάνε όλες οι εκπομπές 2 ώρες μετά

Νέο σενάριο που φέρνει τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη εξετάζουν τα κανάλια για την επόμενη σεζόν.

Η πρόταση που κατατέθηκε και αφορούσε την πλήρη κατάργηση του πολύ πρωινού slot 7:00- 10:00 καταψηφίστηκε ως ακραία λύση εξοικονόμησης πόρων, ενώ κάθετα αντίθετο εμφανίστηκε ένα από τα μεγάλα κανάλια, που ποντάρει πολλά στην πρωινή ενημέρωση. Το ακραίο σενάριο αποσύρθηκε και στη θέση του αναδύεται μία άλλη πρόταση που διατηρεί ακέραιες τις πρωινές εκπομπές αλλά αλλάζει ραγδαία τις ώρες μετάδοσης και συνολικά τη μορφή της πρωινής ζώνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο σενάριο που εξετάζεται από τα ψηλά κλιμάκια των καναλιών θέλει όλες τις πρωινές εκπομπές να μετακινούνται έως και δύο ώρες αργότερα. Στόχος είναι η περιστολή των εξόδων να προκύψει από τη μείωση διάρκειας στις πρωινές βάρδιες. Πιο συγκεκριμένα, το σενάριο που εξετάζεται θέλει την πρώτη φουρνιά των πολύ πρωινών εκπομπών να μεταφέρεται από τις 5:00 π.μ. στις 7:00 π.μ., ενώ το παραδοσιακό slot των 10:00 να μετακινείται στις 11:00.

Η εν λόγω πρόταση θα εξειδικευτεί διαφορετικά σε κάθε κανάλι. Με δεδομένο ότι υπάρχουν κατακερματισμός και διαφορετικές ώρες έναρξης ανά σταθμό, σε κάθε κανάλι η εν λόγω πρόταση θα προσαρμοστεί ανάλογα με τις δικές του εκπομπές. Για παράδειγμα, στον Alpha το «Happy day» μπορεί να ανέβει στις 8:45, ενώ η «Super Katerina» να ξεκινά στις 11:00. Στον ΑΝΤ1, το «Καλημέρα Ελλάδα» αντί για τις 6:00 μπορεί να μεταδίδεται στις 7:00 και το «Πρωινό» να επιστρέψει στις 10:00 ή και λίγο αργότερα. Οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη χωρίς να έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση.

