Τηλεθέαση (26/4): Σάρωσε το Your Face Sounds Familiar

Ευανθία Τασσοπούλου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR (2)

Νικητής στην τηλεθέαση το βράδυ της Κυριακής αναδείχθηκε το Your Face Sounds Familiar (YFSF).

Στην prime time ζώνη, το YFSF κυριάρχησε ξεκάθαρα τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο, σημειώνοντας τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης.

Στο δυναμικό κοινό ακολούθησε το 1% Club και το Survivor, με αρκετή διαφορά από την κορυφή, ενώ χαμηλότερες επιδόσεις κατέγραψαν «Το Τελευταίο Νησί» και τα «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα».

Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στο γενικό σύνολο, όπου το Survivor ανεβαίνει στη δεύτερη θέση, ξεπερνώντας το 1% Club.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 YFSF 21,5%
2 1% Club 9,5%
3 Survivor 8,2%
4 Το Τελευταίο Νησί 3,1%
5 Ψυχαγωγία Κυριακάτικα 1,9%

 

Prime Time – Γενικό Σύνολο (%)

Θέση Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 YFSF 22,1%
2 Survivor 11,3%
3 1% Club 9,8%
4 Το Τελευταίο Νησί 4,7%
5 Ψυχαγωγία Κυριακάτικα 2,7%

 

Πλαστική μεμβράνη «σκοτώνει» ιούς χωρίς χημικά με επιτυχία 94% – Λειτουργεί καλύτερα και από αντισηπτικό

Εκλογές στον ΠΙΣ με σκιές νομιμότητας και καταγγελίες για αποκλεισμούς-Τα αποτελέσματα

Έρχονται οι Κοινωνικές Κατοικίες

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του brent – Οι νέες προβλέψεις της Goldman Sachs

Tα μικροπλαστικά αλληλεπιδρούν πλέον με το μικροβίωμα του εντέρου – Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην υγεία

Η Google επιβεβαιώνει την αναβάθμιση του Gmail και προειδοποιεί για «εξελιγμένες» επιθέσεις με τεχνητή νοημοσύνη
11:43 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Παντρεύτηκε ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ, Σπύρος Δαρσινός: Οι ευχές on air για «βίον ανθόσπαρτον» – «13 χρόνια το βασανίζω το κορίτσι»

«Βίον ανθόσπαρτον» ευχήθηκαν στον δημοσιογράφο του ERTNews, Σπύρο Δαρσινό οι συνάδελφοί του στ...
07:38 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

YFSF: Νικητής στο δεύτερο επεισόδιο ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ως Axl Rose

Νικητής του Your Face Sounds Familiar (YFSF) αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας που μεταμορφ...
07:08 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Ματωμένη σελίδα, της Karen Rose Smith – Μαζί real taste & style και Μαστορέματα – Αφιέρωμα Κήπος

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Ματωμένη σελίδα, της Karen Rose Smith – Μαζί real taste...
05:38 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Οι πολιτικές εφημερίδες 27/4/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 27/4/2026.
LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς