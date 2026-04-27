Βαριά προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Κρήτη

Βαριά προσγείωση πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας 27 Απριλίου 2026 στην Κρήτη, κοντά στο Καστέλλι, ένα ελικόπτερο τύπου Agusta Bell 205.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr το στρατιωτικό ελικόπτερο έκανε πτήση συντήρησης και παρουσίασε βλάβη στον αέρα με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να προχωρήσει σε βαριά προσγείωση.

Τα τρία μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους και έχουν μεταφερθεί για προληπτικούς λόγους στο κοντινό νοσοκομείο.

Aνακοίνωση από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας

Περιστατικό με Ελικόπτερο AB-205

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και ώρα 08:00, ελικόπτερο ΑΒ-205 της 358 Μοίρας Έρευνας Διάσωσης από την 112 Πτέρυγα Μάχης, που εκτελούσε πτήση συντήρησης νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Καστελλίου, εκτέλεσε αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης.

Το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για προληπτικούς λόγους.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται.

Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γράβαλος

Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ