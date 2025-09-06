Εφιάλτης για 20χρονη στη Λάρισα: Την ανάγκαζαν να εκδίδεται και την απειλούσαν

Δύο γυναίκες αλλοδαπής καταγωγής συνελήφθησαν στη Λάρισα για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Θύμα τους μια 20χρονη από την Κολομβία, που πείστηκε να έρθει στην Ελλάδα με την υπόσχεση ότι θα κέρδιζε πολλά χρήματα ως ιερόδουλη.

Η 20χρνη έφτασε στα τέλη του περασμένου μήνα στη χώρα μας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Λάρισα, όπου εγκαταστάθηκε σε διαμέρισμα στη συνοικία Λειβαδάκι, το οποίο είχαν νοικιάσει οι κατηγορούμενες. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα onlarisa.gr, μέσα σε λίγες ημέρες, η γυναίκα ήρθε σε ερωτική συνεύρεση με περίπου 40 άνδρες, με τους οποίους ερχόταν σε επαφή και κανόνιζε τα ραντεβού η 43χρονη.

Όταν η 20χρονη δήλωσε ότι ήθελε να σταματήσει, οι δύο γυναίκες φέρονται να την απείλησαν ότι δεν θα την αφήσουν να φύγει αν δεν τους δώσει συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.

Η γυναίκα αποκάλυψε σε κοντινό της πρόσωπο όσα βίωνε, και κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία. Μετά τη σύλληψη, οι δύο γυναίκες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και παραμένουν υπό κράτηση ενόψει απολογίας στον ανακριτή, ενώ το θύμα έχει επιστρέψει στην πατρίδα του.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθησαν, προχθές το μεσημέρι της Πέμπτης στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, 2 αλλοδαπές γυναίκες (43 και 35 ετών), σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος άγνωστου, μέχρι στιγμής, άνδρα, σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ανθρώπων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, σύμφωνα με την οποία αλλοδαπή γυναίκα βρίσκεται σε διαμέρισμα της πόλης όπου και εκδίδεται έναντι αμοιβής παρά τη θέλησή της, αστυνομικοί μετέβησαν στην εν λόγω οικία όπου και εντόπισαν το θύμα μαζί με τις δύο κατηγορούμενες.

Όπως εξακριβώθηκε, το διαμέρισμα είχε μισθωθεί από την 43χρονη, όπου διέμενε με την 35χρονη ομοεθνή του θύματος, με σκοπό την ερωτική συνεύρεση με άνδρες – πελάτες, έναντι χρηματικής αμοιβής. Παράλληλα, προέκυψε ότι, το θύμα, έχοντας πεισθεί από την ομοεθνή της ότι θα κέρδιζε υπέρογκα ποσά σε μικρό χρονικό διάστημα, ήρθε στην Ελλάδα από χώρα της Λατινικής Αμερικής την 30-08-2025 και παρελήφθη από τον άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια μερίμνησε για την μετάβασή της στη Λάρισα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το θύμα λάμβανε από την 43χρονη 25 ευρώ για κάθε συνεύρεση. Ωστόσο, όταν γνωστοποίησε την επιθυμία της να διακόψει και να αναχωρήσει από τη χώρα μας, οι κατηγορούμενες αρνήθηκαν, προφασιζόμενες οικονομική οφειλή του θύματος, ενώ επιπλέον η ομοεθνής της την απείλησε.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία καθώς και από την κατοχή των κατηγορούμενων, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το χρηματικό ποσό των 3.910 ευρώ, 1.000 LEKE Αλβανίας, 70 αμερικανικά δολάρια καθώς και 7 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας συνεχίζεται».