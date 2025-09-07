Κάρλο Ακούτις: Ο «influencer του Θεού» έγινε ο πρώτος άγιος της γενιάς των millennials

Enikos Newsroom

διεθνή

Κάρλο Ακούτις
Φωτογραφία: AP

Ένα αγόρι γεννημένο στο Λονδίνο έγινε ο πρώτος άγιος της γενιάς των millennials, σε μια τελετή που βασιζόταν σε ένα αρχαίο τελετουργικό, υπό τον Πάπα Λέοντα την Κυριακή (7/9).

Στη σύντομη ζωή του, ο Κάρλο Ακούτις δημιούργησε ιστότοπους που κατέγραφαν «θαύματα» ως μέσο διάδοσης της καθολικής διδασκαλίας, με αποτέλεσμα ορισμένοι να τον αποκαλέσουν «influencer του Θεού».

Η αγιοποίησή του επρόκειτο να γίνει στα τέλη Απριλίου, αλλά αναβλήθηκε μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου.

Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν κάνει προσκύνημα στην ιταλική πόλη Ασίζη, όπου βρίσκεται η σορός του Κάρλο, διατηρημένη σε κερί.

Ο Κάρλο δεν ήταν ούτε έξι μηνών όταν οι γονείς του μετακόμισαν πίσω στην πατρίδα τους, την Ιταλία, και εκείνος πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του στο Μιλάνο. Εκεί, ήταν γνωστός για την αγάπη του για την τεχνολογία και λέγεται ότι απολάμβανε να παίζει βιντεοπαιχνίδια.

Ενώ κάποιοι που γνώριζαν τον Κάρλο Ακούτις λένε ότι δεν φαινόταν ιδιαίτερα ευσεβής, ως έφηβος δημιούργησε έναν ιστότοπο στον οποίο καταγράφηκαν θαύματα. Αλλά πέθανε από λευχαιμία σε ηλικία μόλις 15 ετών.

Στα χρόνια μετά τον θάνατό του, η μητέρα του Κάρλο, Αντόνια Σαλζάνο, επισκεπτόταν εκκλησίες σε όλο τον κόσμο για να τον υποστηρίξει ως άγιο.

Άνθρωποι προσεύχονται μπροστά στη σορό του Carlo Acutis, ενός 15χρονου Ιταλού αγοριού που πέθανε το 2006 από λευχαιμία και αγιοποιήθηκε το 2020, στην εκκλησία Santa Maria Maggiore στην Ασίζη της Ιταλίας
Στο πλαίσιο της διαδικασίας, έπρεπε να αποδειχθεί ότι ο γιος της είχε κάνει «θαύματα». «Το πρώτο θαύμα, το έκανε την ημέρα της κηδείας», λέει η μητέρα του Κάρλο.

«Μια γυναίκα με καρκίνο του μαστού προσευχήθηκε για τον Κάρλο και αναγκάστηκε να ξεκινήσει χημειοθεραπεία και ο καρκίνος εξαφανίστηκε εντελώς», εξηγεί.

Ο Πάπας Φραγκίσκος απέδωσε δύο θαύματα στον Κάρλο Ακούτις και έτσι επρόκειτο να αγιοποιηθεί στις 27 Απριλίου. Αλλά ο Πάπας Φραγκίσκος πέθανε την προηγούμενη εβδομάδα.

Κάρλο Ακούτις

Η έγκριση για να γίνει κάποιος άγιος μπορεί να διαρκέσει δεκαετίες ή και αιώνες, αλλά υπάρχει η αίσθηση ότι το Βατικανό επιτάχυνε την αγιοποίηση του Κάρλο Ακούτις ως μέσο ενεργοποίησης και έμπνευσης της πίστης στους νέους.

Η Καθολική Εκκλησία ελπίζει ότι τα γεγονότα της Κυριακής θα κάνουν ακριβώς αυτό.

07:36 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

