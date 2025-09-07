Κάρλο Ακούτις: Θα γίνει ο πρώτος άγιος της γενιάς των millennials – Η Καθολική Εκκλησία του αποδίδει 2 θαύματα

Ο Κάρλο Ακούτις, ο οποίος πέθανε το 2006 και έφτιαξε ιστότοπους για να διαδώσει το καθολικό μήνυμα, θα γίνει ο πρώτος άγιος της γενιάς των millennials. Ήταν μόλις 15 ετών όταν πέθανε από λευχαιμία στο Μιλάνο και η Καθολική Εκκλησία του αποδίδει δύο θαύματα.

Σε μία διαφανή προθήκη σκαλισμένη σε έναν τοίχο πίσω από την Αγία Τράπεζα ενός παρεκκλησίου στη βόρεια Ρώμη βρίσκεται μια συλλογή από κειμήλια του Κάρλο Ακούτις. Αυτά περιλαμβάνουν ένα θραύσμα από το ξύλινο κρεβάτι του, ένα κομμάτι από ένα πουλόβερ και ένα κομμάτι από το σεντόνι που χρησιμοποιήθηκε για να τον καλύψει μετά τον θάνατό του. Τούφες από τα μαλλιά του εκτίθενται σε άλλες εκκλησίες στην ιταλική πρωτεύουσα και όχι μόνο.

Το παρατσούκλι «influencer του Θεού»

Ο Ακούτις, ο Ιταλός που γεννήθηκε στο Λονδίνο και την Κυριακή θα γίνει ο πρώτος άγιος της χιλιετίας της Καθολικής εκκλησίας, δημιούργησε ιστοσελίδες για τη διάδοση της καθολικής διδασκαλίας, κερδίζοντας το παρατσούκλι «influencer του Θεού» μετά τον θάνατό του.

Όσο μικροσκοπικά κι αν είναι τα λείψανα στη Σαντ’ Άντζελα Μερίτσι, ο Ντανίλο Σπαγκνολέτι, ο ιερέας της ενορίας, πιστεύει ότι βοηθούν στην ενστάλαξη θάρρους στους προσκυνητές.

«Η προσευχή κοντά στα λείψανα ενός αγίου τους βοηθά να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες στη ζωή», είπε. «Ιδιαίτερα, αυτός ο άγιος, ο οποίος έζησε σύντομα αλλά ήταν πολύ προχωρημένος από πολλές απόψεις, αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους νέους».

Ο Κάρλο Ακούτις, ο οποίος πέθανε το 2006, θα αγιοποιηθεί από τον Πάπα Λέοντα μαζί με τον Pier Giorgio Frassati, έναν άλλο νεαρό καθολικό ακτιβιστή που πέθανε πριν από έναν αιώνα. Η εκδήλωση αναμένεται να φέρει χιλιάδες ανθρώπους στη Ρώμη.

Η εκκλησία κατηγοριοποιεί τα λείψανα των αγίων της σε πρώτη, δεύτερη και τρίτη κατηγορία. Αυτά που βρίσκονται στη Σαντ’ Άντζελα Μερίτσι εμπίπτουν στις δύο τελευταίες κατηγορίες και, ενώ τα αντικείμενα προσελκύουν μια σταθερή ροή προσκυνητών, τα λείψανα πρώτης κατηγορίας – το σώμα ενός αγίου και τα μέλη του – είναι αυτά που προσελκύουν τα πλήθη.

Η ιστορία του Ακούτις

Τον τελευταίο χρόνο, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν συρρεύσει στην πόλη Ασίζη της κεντρικής Ιταλίας, όπου η σορός του Ακούτις – καλυμμένη με κερί και ντυμένη με την μπλε φόρμα του, τζιν και αθλητικά παπούτσια – εκτίθεται πίσω από μια γυάλινη θήκη στην εκκλησία Santa Maria Maggiore. Η καρδιά του βρίσκεται σε ένα χρυσό φέρετρο στον καθεδρικό ναό San Rufino της πόλης, ενώ κομμάτια ιστού από το περικάρδιό του – την μεμβράνη που περικλείει την καρδιά – έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου ενόψει της αγιοποίησής του.

Η μητέρα του, Αντόνια Σαλζάνο, έχει επίσης ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, εκφωνώντας ομιλίες σε καθολικές κοινότητες για τη ζωή του γιου της, φέρνοντας τούφες από τα μαλλιά του γιου της ως δώρα.

Τα λείψανα έχουν δωρηθεί από την οικογένειά του, αν και μόλις αγιοποιηθεί θα περιέλθουν στην κατοχή του Βατικανού.

Ο Ακούτις γεννήθηκε στο Λονδίνο, όπου ο πατέρας του εργαζόταν στον ασφαλιστικό τομέα, προτού η οικογένεια μετακομίσει στο Μιλάνο όταν ήταν τεσσάρων μηνών.

Η οικογένεια δεν ήταν απαραίτητα θρησκευόμενη, δήλωσε η Σαλζάνο στον Guardian, αλλά ο γιος της έδειξε βαθιά αφοσίωση στην καθολική πίστη από νεαρή ηλικία.

«Πήγαινε στη λειτουργία κάθε μέρα», είπε, προσθέτοντας ότι ήταν ένα παιδί που «δεν μπορούσε να είναι αδιάφορο στη θλίψη». «Μέναμε στο κέντρο του Μιλάνου σε ένα κτίριο περιτριγυρισμένοι από ζητιάνους. Ήθελε να τους βοηθήσει, να τους μιλήσει, να τους φέρει φαγητό και κουβέρτες».

Πρόσθεσε ότι ο 15χρονος ήταν κατά τα άλλα ένα συνηθισμένο παιδί, που έκανε παρέα με φίλους ή έπαιζε αθλήματα. Ως επιδέξιος προγραμματιστής, η φήμη του ως έξυπνου παιδιού άρχισε να μεγαλώνει όταν δημιούργησε ιστοσελίδες για καθολικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας που ανέφερε θαύματα. Απολάμβανε επίσης να παίζει στο PlayStation του, αν και περιόριζε τη χρήση του σε μία ώρα την εβδομάδα. «Ο Carlo ήταν λάτρης του διαδικτύου, αλλά είχε την ψυχραιμία να χρησιμοποιεί την τεχνολογία για καλό σκοπό και δεν το εκμεταλλευόταν», είπε η μητέρα του.

Τα δύο θαύματα

Το κίνημα που είχε δημιουργηθεί γύρω από τον Acutis ήταν εμφανές από την ημέρα που πέθανε, καθώς σοβαρά άρρωστοι άρχισαν να προσεύχονται σε αυτόν για θεραπεία. Στην κηδεία του παρευρέθηκε πλήθος ανθρώπων που είχε βοηθήσει, ανάμεσά τους μετανάστες και παιδιά που είχαν πέσει θύματα εκφοβισμού.

Η μητέρα του ισχυρίζεται ότι περίπου την εποχή της κηδείας του άρχισε να κάνει θαύματα, και πέρυσι ο αείμνηστος Πάπας Φραγκίσκος απέδωσε στον Ακούτις δύο θαύματα. Το πρώτο, ανέφερε το Βατικανό, αφορούσε την ανάρρωση ενός αγοριού στη Βραζιλία από μια σπάνια συγγενή ασθένεια που επηρέαζε το πάγκρεας του. Το δεύτερο ήταν η θεραπεία ενός φοιτητή στη Φλωρεντία με αιμορραγία στον εγκέφαλο μετά από τραύμα στο κεφάλι, και του οποίου η μητέρα είχε προσευχηθεί στον τάφο του Acutis στην Ασίζη.

Η ταχύτητα με την οποία ο 15χρονος έχει αγιοποιηθεί, ειδικά σε σύγκριση με τον Frassati, αποτελεί μέρος της προσπάθειας της εκκλησίας να προσελκύσει περισσότερους νέους στην πίστη.

Ενώ οι μη Καθολικοί μπορεί να θεωρούν την λατρεία των λειψάνων παράξενη ή ακόμα και φρικτή, αυτή προσελκύει πολλούς ανθρώπους, ειδικά τους νέους. «Αυτό ακριβώς είναι το θέμα», δήλωσε η Άντρεα Βρέντε, ανταποκρίτρια του Βατικανού για το NOS, το ολλανδικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο. «Η εκκλησία θέλει να έχει έναν νεαρό άγιο που να είναι millennials, κάποιον που να ανήκει στη σύγχρονη εποχή».

Παρομοίασε τη Μαρία Γκορέτι με τη Μαρία Γκορέτι, η οποία γεννήθηκε σε συνθήκες φτώχειας το 1890 και δέχθηκε βάναυση επίθεση σε ηλικία 11 ετών στο Νετούνο, νότια της Ρώμης, από έναν αγρότη, αφού αρνήθηκε τις προτάσεις του. Η εκκλησία ισχυρίζεται ότι η Γκορέτι πέθανε από τα τραύματά της αφού συγχώρεσε τον δράστη της. Έγινε αγία το 1950.

«Πέθανε ειρηνικά και με αφοσίωση και αυτό ήταν όλο», είπε η Vreede. «Μετατράπηκε σε αγία επειδή χρειάζονταν ένα πρότυπο για τις νεαρές γυναίκες, ειδικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να αποκαταστήσουν την ηθική».

Αλλά όσο κι αν ο Acutis έχει συγκεντρώσει τεράστιο αριθμό ακολούθων, με εγκληματίες να εκμεταλλεύονται τη γοητεία του και να προσπαθούν να πουλήσουν κειμήλια που υποτίθεται ότι είναι δικά του στο διαδίκτυο , έχει υπάρξει κριτική για τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί γύρω του.

«Έχουν εγερθεί ερωτήματα σχετικά με το πόσο σκόπιμο είναι η εκκλησία να τον εξιδανικεύει ως σούπερ μόντελ», δήλωσε η Vreede.

Είτε είναι σούπερ μόντελ είτε όχι, η μητέρα του πιστεύει ότι τα λείψανά του αποτελούν μια υπενθύμιση ότι «ο καθένας από εμάς καλείται να γίνει άγιος». «Ο Κάρλο μας υπενθυμίζει ότι είναι δυνατό για όλους να γίνουν άγιοι», είπε.