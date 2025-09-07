Αργεντινή: Πέθανε στα 106 η Ρόσα Ροϊσινμπλίτ – Η εμβληματική Γιαγιά της Πλατείας Μαΐου

Η Ρόσα Ροϊσινμπλίτ, εμβληματική μορφή των Γιαγιάδων της Πλατείας Μαΐου και του αγώνα κατά της δικτατορίας στην Αργεντινή, αξιωματούχους της οποίας είχε οδηγήσει ενώπιον των δικαστηρίων, πέθανε χθες Σάββατο στα 106 της χρόνια, ανακοίνωσε η οργάνωση της οποίας ήταν επίτιμη πρόεδρος.

«Οι Γιαγιάδες της Πλατείας του Μαΐου αποχαιρετούν με θλίψη την πολυαγαπημένη τους συντρόφισσα Ρόσα Ταρλόφσκι ντε Ροϊσινμπλίτ», αντιπρόεδρο της οργάνωσης «ως το 2021, όταν, λόγω της προχωρημένης ηλικίας της, έγινε επίτιμη πρόεδρος» της οργάνωσης, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP