Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025: Καρκίνοι, τα συναισθήματά σας φουντώνουν

Τι θα συμβεί σήμερα Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (7/09/2025)

Κριός

Κριέ, οι σκιές που κουβαλούσες έρχονται στο προσκήνιο και δεν υπάρχει πλέον τρόπος να κρυφτείς από αυτές. Τα μυστικά, οι αμφιβολίες και οι παλιοί πόνοι έρχονται σαν παλίρροιες και απαιτούν να νιώσετε τα συναισθήματα σας, να τα κατανοήσετε και να τα απελευθερώσετε.

Το ένστικτό σας ξέρει το δρόμο μέσα από την ομίχλη, αλλά θα χρειαστεί θάρρος για να τον ακολουθήσετε. Αυτή τη στιγμή, μπορείτε να προσκολληθείτε σε παλιά μοτίβα, να αφήσετε τον φόβο να σας οδηγήσει ή να παραδοθείτε στο άγνωστο και να δείτε τι σας περιμένει στην άλλη πλευρά.

Ταύρος

Ταύρε, η Κυριακή σε καλεί να προχωρήσεις μπροστά. Σκέφτεσαι: και τώρα τι; Μπορείτε να μείνετε στο οικείο, στην άνεση και την επανάληψη. Αλλά οι εκλείψεις είναι εποχές που έρχεται κάποιο τέλος. Ίσως ήρθε η ώρα να τερματίσετε τον τρόπο με τον οποίο κάνετε συνήθως τα πράγματα.

Η άλλη σας επιλογή είναι να απαντήσετε στο κάλεσμα από το μέλλον σας. Αντί να επιμείνετε στην άνεση, επιμείνετε στη σύνδεση, τη δημιουργικότητα και τις στιγμές που δίνουν φως στην ψυχή σας.

Δεν είναι ώρα να πατάτε στις μύτες των ποδιών σας. Η πλήρης παρουσία σας είναι επιθυμητή και απαραίτητη.

Δίδυμος

Δίδυμοι, η σεληνιακή έκλειψη της Κυριακής βάζει στο επίκεντρο την καθημερινότητά σας. Οι καθημερινές εργασίες ξαφνικά μοιάζουν γεμάτες δυνατότητες. Οι ιδέες σας, τα πειράματα και τα μικρά ρίσκα έχουν μεγαλύτερη σημασία από ό,τι νομίζετε.

Μην μένετε δέσμιοι των πραγμάτων που ήδη γνωρίζετε. Κάντε το άλμα και κυνηγήστε αυτό που συναρπάζει το μυαλό σας. Οι απαντήσεις που αναζητάτε δεν βρίσκονται στη λογική, αλλά στην τόλμη. Όλοι ξέρουμε ότι διαθέτετε άφθονη!

Καρκίνος

Καρκίνε, τα συναισθήματά σου φουντώνουν την Κυριακή. Με τη σεληνιακή έκλειψη στους Ιχθύες, η οικειότητα απαιτεί κάτι περισσότερο από περιστασιακή προσοχή.

Μπορείτε να αποσυρθείτε πίσω από τοίχους που χτίσατε πριν από καιρό ή μπορείτε να επιμείνετε να πείτε αυτό που νιώθετε και να ακούσετε με την πληρότητα της ψυχής σας. Υπάρχει σίγουρα ρίσκο σε αυτό αλλά υπάρχει και δύναμη.

Θάρρος δεν σήμαινε μόνο να είσαι δυνατός. Πολλές φορές βρίσκεται στη σιωπηλή προθυμία να αισθανθείς βαθιά, να συναντήσεις τους άλλους με ειλικρίνεια και να εμπιστευτείς ότι η σύνδεση είναι το μονοπάτι προς τα εμπρός.

Λέων

Λέων, η παρουσία σου δεν μπορεί να αγνοηθεί την Κυριακή. Κανείς δεν μπορεί να βάλει στην άκρη ούτε η φωνή σας, τα χαρίσματά σας ή η φωτιά που καίει μέσα σας.

Όλες οι μάσκες που φορούσατε για να κερδίζετε την άνεση ή το χειροκρότημα των άλλων πέφτουν σήμερα. Δεν μπορείτε να συρρικνωθείτε ή να κρυφτείτε στις σκιές. Αποδεχτείτε τη λάμψη της δικής σας δημιουργίας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της έκλειψης, η τόλμη είναι προαπαιτούμενο. Μιλήστε, δημιουργήστε, ερμηνεύστε, αγαπήστε και ενισχύστε την εσωτερική σας σπίθα. Ο κόσμος περιμένει και το μόνο ερώτημα είναι αν θα σηκωθείτε για να τον συναντήσετε.

Παρθένος

Παρθένε, αυτή η έκλειψη έχει μεγάλη επιρροή στις προσωπικές σου σχέσεις. Μυστικά που δεν είχατε καν συνειδητοποιήσει ότι κρατούσατε εσείς ή κάποιοι άλλοι βρίσκονται στο προσκήνιο.

Την Κυριακή, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να κρυφτείτε από όσα βρίσκονται κάτω από ευγενικά χαμόγελα ή σιωπές. Ξεκινώντας από τώρα, μπορείτε να επιτύχετε την διαύγεια που λαχταρούσατε.

Ζυγός

Ζυγέ, οι ισορροπίες έχουν αλλάξει στην καριέρα σου και οι επαγγελματικές σχέσεις ζητούν σαφήνεια. Καθώς ανατέλλει η σεληνιακή έκλειψη στους Ιχθύες, συνειδητοποιείτε ξαφνικά ότι πρέπει να μειώσετε τους συμβιβασμούς και τις ανομολόγητες προσδοκίες στη δουλειά σας, ειδικά αν δεν εκτιμώνται από τους άλλους.

Μην επιλέξετε την αποφυγή. Αντίθετα, κάντε ένα βήμα προς την ειλικρίνεια και δείτε την αλήθεια της σύνδεσης ως αυτό που είναι. Το ρίσκο μπορεί να φέρνει δυσφορία, αλλά η ανταμοιβή σας θα είναι η ελευθερία.

Σκορπιός

Σκορπιέ, όλα όσα θεωρούσες κρυμμένα αναδύονται από τα βάθη. Έρχεσαι αντιμέτωπος με την ίδια σου την ένταση που αντανακλάται πάνω σου. Μπορείς να την αντιμετωπίσεις κατά μέτωπο, γεγονός που μπορεί να σου δώσει περισσότερο χώρο για να νιώσεις ελεύθερος μέσα σου.

Η προσωπική ανάπτυξη δεν είναι μία ήπια διαδικασία. Είναι απαιτητική, και μόνο οι γενναίοι θα την περάσουν αλώβητοι, πιο δυνατοί και πιο ζωντανοί από πριν.

Τοξότης

Τοξότη, η περιπέτεια σε καλεί με πολλούς τρόπους. Αυτή η σεληνιακή έκλειψη φωτίζει κάθε όριο που έχετε χαράξει και έρχεται σε αντίθεση με τον ορίζοντα μπροστά σας.

Αποδεχτείτε την αβεβαιότητα στις 7 Σεπτεμβρίου. Στοχεύστε στο μέλλον και επενδύστε στις πιθανότητες. Το ρίσκο και η αμφιβολία αναπόφευκτα. Αλλά τελικά τι σημαίνει ζωή; Μήπως είναι η τόλμη που έχετε να ακολουθήσετε τα μονοπάτια στα οποία σας οδηγεί η περιέργεια σας;

Αιγόκερως

Αιγόκερε, οι δομές που είχες χτίσει κλυδωνίζονται. Ο δρόμος που θεωρούσατε σίγουρο δεν είναι πλέον εγγυημένος. Η στρατηγική χωρίς ευελιξία φαίνεται ότι είναι αρκετά εύθραυστη. Στις 7 Σεπτεμβρίου υπό την ενέργεια αυτής της έκλειψης, μπορείτε να συνδυάσετε το όραμα με τη διαίσθηση σας.

Θα δείτε πού μπορεί να σας οδηγήσει το θάρρος σας. Η επιτυχία δεν προέρχεται μόνο από την δύναμη, αλλά και από τη γνώση του πότε πρέπει να λυγίσεις για να μην σπάσεις.

Υδροχόος

Υδροχόε, ο κόσμος βουίζει από ιδέες και συνδέσεις που αψηφούν τις προσδοκίες σου την Κυριακή. Μπορείτε να αγνοήσετε το ασυνήθιστο και να απορρίψετε το καινοτόμο, αλλά αυτό δεν ήταν ποτέ το στυλ σας, έτσι δεν είναι;

Την Κυριακή, αφεθείτε στην περιέργεια σας. Γεννηθήκατε για να αμφισβητείτε τους κανόνες και σήμερα είναι μια μέρα για να ακολουθήσετε το ένστικτό σας όπου κι αν σας οδηγήσει.

Ο ατρόμητος χαρακτήρας είναι θέμα καρδιάς και στις 7 Σεπτεμβρίου είναι η ώρα να σκεφτείτε διαφορετικά και να δράσετε χωρίς να απολογείστε στους άλλους.

Ιχθύες

Ιχθύες, με την ισχυρή σεληνιακή έκλειψη στο ζώδιό σας, το συναίσθημα, η διαίσθηση και τα όνειρα βρίσκονται στο κόκκινο. Την Κυριακή καλείστε να αναγνωρίσετε και να αποδεχτείτε τις κρυφές επιθυμίες σας.

Τίποτα από όσα έχετε νιώσει κρυφά δεν μπορεί να μείνει θαμμένο, γι’ αυτό μην κρύβεστε στη φαντασία και μην αποφύγετε τη δυσφορία. Παραδοθείτε στη φαντασία σας. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να νιώσει βαθιά και αφήστε τα ρεύματα να σας παρασύρουν στη διορατικότητα, την απελευθέρωση και την απροσδόκητη ομορφιά.