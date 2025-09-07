Μητσοτάκης για Σαμαρά: Δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά – Βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης

«Εγώ για τον κύριο Σαμαρά, δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά σήμερα. Βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του. Και αυτό για μένα τα σκεπάζει όλα και δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω, γιατί είναι πολύ νωπό, η τραγωδία είναι πολύ νωπή για τον ίδιο και την οικογένειά του» είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

«Η δουλειά του πρωθυπουργού είναι μοναχική και οι τέως πρωθυπουργοί το γνωρίζουν. Σίγουρα υπήρξαν διαφωνίες σε ζητήματα πολιτικής, ειδικά για θέματα εξωτερικής πολιτικής, θεωρώ όμως ότι η μεγάλη εικόνα τελικά είναι η εικόνα μιας παράταξης που σήμερα είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας στην πατρίδα μας, η οποία μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία των Ελλήνων και να κρατήσει το ελληνικό σκάφος ασφαλές σε πολύ ταραγμένους καιρούς. Και πιστεύω ότι τελικά αυτή η λογική θα επικρατήσει».

