Βελόπουλος: «Καθόλου αυτοκριτική, πολλά “θα” και κυρίως καμία αναφορά στα σκάνδαλα από τον πρωθυπουργό»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Βελόπουλος

«Η σημερινή συνέντευξη του πρωθυπουργού ήταν μια συνέντευξη του 2019, για το τι θα κάνει τα επόμενα 6 χρόνια, όταν θα γίνει ο ίδιος πρωθυπουργός. Με λίγα λόγια, καθόλου αυτοκριτική, πολλά “θα” και κυρίως, καμία αναφορά στα σκάνδαλα, στις μίζες και στη φτωχοποίηση του Έλληνα υπέρ της πλουτοκρατίας», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για τη σημερινή καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τόνισε: «Να υπενθυμίσουμε στον κο. Μητσοτάκη ότι έχουμε 2025 και ότι κυβερνά ο ίδιος 6 χρόνια. Ο κος Μητσοτάκης έκανε την Ελλάδα απομονωμένη χώρα διεθνώς και παρία της Ευρώπης. Ήταν τέτοιο το θράσος του, ώστε αμφισβήτησε ακόμα μια φορά το ίδιο το Χημείο του Κράτους, που μιλάει για ύπαρξη ξυλολίου στο έγκλημα των Τεμπών, απεκάλεσε τους λαθρομετανάστες “μετανάστες” και το κυριότερο δεν έκανε καμία αναφορά στην Μακεδονία και στο όνομα που παρέδωσε στους Σκοπιανούς».

Παράλληλα, ο κ. Βελόπουλος υποστήριξε: «Το σύνθημα “η Ελλάδα ψηλά” που είχε πάνω δεξιά στο video wall, θα έπρεπε να γράφει “το ψέμα ψηλά” στην πολιτική του βαρώνου Μυνχάουζεν».

«Τον βλέπει η ντροπή και ντρέπεται»

«Η χθεσινή συγκέντρωση – απάντηση στο θράσος του κου Μητσοτάκη να υποστηρίζει τη μη ύπαρξη ξυλολίου, αλλά και για την δικαίωση των θυμάτων των Τεμπών, ήταν μια συγκέντρωση, η οποία έπρεπε να γίνει. Και έπρεπε να γίνει, γιατί ο κος Μητσοτάκης νομίζει ότι ξεχάσαμε», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για τις χθεσινές συγκεντρώσεις σε διάφορες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας για τα Τέμπη.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επισήμανε: «Σήμερα προκάλεσε περισσότερο. Πρόσβαλε τη μνήμη των νεκρών. Μάλιστα σκύλεψε πάνω σε πτώματα, λέγοντας ότι δεν υπήρχε ξυλόλιο, ενώ γνωρίζει ο ίδιος, ότι το Γενικό Χημείο του Κράτους, του δικού του κράτους, του επιτελικού κράτους, μίλησε για ξυλόλιο. Τον βλέπει η ντροπή και ντρέπεται».

