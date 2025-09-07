Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο: Πέθανε ξαφνικά η φωτορεπόρτερ Μαρία Μαρόγιαννη

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Μαρία Μαρόγιαννη

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου 2025 η φωτορεπόρτερ  Μαρία Μαρόγιαννη.

Η Μαρία Μαρόγιαννη γεννήθηκε το 1973 και υπήρξε για όλους το χαμογελαστό κορίτσι και η άψογη επαγγελματίας, που νοιαζόταν τόσο για το επάγγελμά της όσο και για όλους τους συναδέλφους της.

Σπούδασε τη φωτογραφία, το επάγγελμα που πάντα αγαπούσε και εργάστηκε ως ενεργή φωτορεπόρτερ για το ΑΠΕ-ΜΠΕ από το 1996 – καλύπτοντας και μεγάλες δημοσιογραφικές αποστολές στο εξωτερικό- μέχρι τις 20 Απριλίου του 2012, ενώ μετά συνέχισε μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής της ως photo-editor στον Τομέα Φωτορεπορτάζ και Βίντεο του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι στο ΑΠΕ- ΜΠΕ εξέφρασαν τα συλλυπητήρια τους στους οικείους της.

Το «αντίο» της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας

«Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας με βαθιά οδύνη αποχαιρετά την συνάδελφο Μαρία Μαρόγιαννη. Η Μαρία γεννήθηκε το 1973 και σπούδασε στη σχολή φωτογραφίας ESP. Ενεργή φωτορεπόρτερ απο το 1995, όπου ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα, φωτογράφισε τα πολιτικά και κοινωνικά τεκτενόμενα σε Ελλάδα και εξωτερικό αρχικά για το πρακτορείο Eurokinissi και από το 1996 υπήρξε από τα πρώτα μέλη του φωτογραφικού τμήματος του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείο Ειδήσεων.

Υπήρξε δίπλα μας στους δρόμους, στις πολιτικές συναντήσεις, στην ειδησεογραφία, με το ήθος, την ευαισθησία και την αγάπη της για το φωτορεπορτάζ να την ξεχωρίζει. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια τους οικείους και τους συναδέλφους της» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος.

