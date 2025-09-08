Οι αθλητικές μεταδόσεις 8/9/2025 – Το κανάλι και η ώρα του αγώνα της Εθνικής ποδοσφαίρου με την Δανία

Ο αγώνας της Εθνικής μας κόντρα στη Δανία, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/9/2025):

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μίντεν – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga

21:45 Novasports Start Κροατία – Μαυροβούνιο UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 5HD Γιβραλτάρ – Νήσοι Φερόες UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 4HD Κόσοβο – Σουηδία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 3HD Λευκορωσία – Σκωτία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 2HD Ελβετία – Σλοβενία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 1HD Ισραήλ – Ιταλία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 ALPHA Ελλάδα – Δανία UEFA World Cup Qualifiers 2025

07:25 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

05:48 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 8/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 8/9/2025.
05:43 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 8/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 8/9/2025.
05:38 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 8/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 8/9/2025.
