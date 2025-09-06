Η συνταγή του Gordon Ramsay για τα καλύτερα brownies του κόσμου

O Gordon Ramsay είναι ο βασιλιάς των γρήγορων και πιο πετυχημένων συνταγών. Ακόμη κι αν το ψήσιμο δεν είναι το δυνατό σας σημείο, αξίζει να δώσετε μια ευκαιρία σε μια από τις συνταγές του Ramsay – ειδικά τη συγκεκριμένη για σοκολατένια brownies.

Δεν χαρακτηρίζονται τυχαία τα “καλύτερα brownies του κόσμου”.

Για να φτιάξετε μια δόση για 15-20 brownies, θα χρειαστείτε:

245 γραμμάρια μαύρης σοκολάτας, σπασμένη σε κομμάτια ή χοντροκομμένη

100 γραμμάρια μαύρης σοκολάτας, κομμένη σε μικρά κομμάτια (προαιρετικά)

200 γραμμάρια βούτυρο, κομμένο σε κύβους, συν επιπλέον για την επάλειψη

175 γραμμάρια ζάχαρης άχνης (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ζάχαρη κρυσταλλική)

125 γραμμάρια καστανής ζάχαρης

115 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις

4 μεγάλα αυγά, ελαφρώς χτυπημένα

2 κουταλιές του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

Αν σας μπερδεύουν οι δύο ξεχωριστές μετρήσεις για τη σοκολάτα, δεν είστε οι μόνοι: Η διαφορά είναι ότι τα μικρά κομμάτια σοκολάτας προστίθενται στα μπράουνις στη μέση της διαδικασίας ψησίματος.

Απλώς αγοράστε δύο σακουλάκια από σοκολάτα κομμένη σε κομμάτια (κάθε σακουλάκι περίπου 283 γραμμάρια).

Χρησιμοποιήστε ολόκληρο το πρώτο σακουλάκι για να λιώσετε τη σοκολάτα και το ένα τρίτο του δεύτερου σακουλιού για να προσθέσετε περισσότερη σοκολάτα από πάνω.

Αρχίστε προθερμαίνοντας τον φούρνο και αλείφοντας το ταψί.

Προετοιμασία του ταψιού για τα brownies:

Αλείψτε το ταψί με βούτυρο και καλύψτε με λαδόκολλα.

Στη συνέχεια, προθερμάνετε τον φούρνο στους 175 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ramsay.

Προετοιμάστε τη σοκολάτα και το βούτυρο.

Λιώστε το βούτυρο και τη σοκολάτα για τα brownies.

Λιώστε το βούτυρο και τη σοκολάτα στον φούρνο μικροκυμάτων.

Κόψτε το βούτυρο σε κύβους και το βάλτε σε ένα μπολ μαζί με τη σοκολάτα.

Ο σεφ συνιστά να ρίξετε τη σοκολάτα και το βούτυρο σε ένα ανθεκτικό στη θερμότητα μπολ, να το καλύψετε (με μικρό κενό αέρα) και να ρυθμίσετε τον χρόνο στα 3 λεπτά.

Η σοκολάτα και το βούτυρο, θα λιώσουν τέλεια μετά από 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Δώστε προσοχή στον χρόνο.

Αφήστε τη λιωμένη σοκολάτα να κρυώσει ανακατεύοντας τη με τη ζάχαρη.

Ο Ramsay λέει ότι χρειάζεστε ένα σύρμα μπαλονιού αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απλώς ένα πιρούνι.

Προσθέστε τα αυγά και τη βανίλια.

Προσθέστε τα αυγά και τη βανίλια. Χτυπήστε ελαφρώς τα αυγά πριν τα προσθέσετε τη σοκολάτα.

Χτυπήστε ελαφρώς τα τέσσερα αυγά σε ένα ξεχωριστό μπολ πριν τα προσθέσετε, στη συνέχεια προσθέστε και τη βανίλια.

Αναμίξτε τα πάντα με μια ξύλινη κουτάλα μέχρι να ενωθούν καλά.

Κοσκινίστε τα στερεά υλικά και ανακατέψτε τα όλα μαζί.

Ακολουθώντας τις οδηγίες του Ramsay, κοσκινίστε το αλεύρι και το αλάτι πάνω από το μείγμα και ανακατέψτε ξανά μέχρι το μείγμα να γίνει λείο και ομοιογενές.

Ρίξτε το μείγμα στο ταψί μου και το έβαλα στον φούρνο για τον πρώτο γύρο ψησίματος.

Προσθήκη μείγματος στο ταψί για brownies.

Προσθέτοντας το μείγμα για brownies στο ταψί: