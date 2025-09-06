Οι Ένοπλες Δυνάμεις στην εποχή των Drones, των εξομοιωτών και της εικονικής πραγματικότητας – Δείτε εικόνες και βίντεο

Το enikos.gr βρέθηκε πριν από τα εγκαίνια στο περίπτερο των Ενόπλων Δυνάμεων στην ΔΕΘ καταγράφοντας όλα όσα πρόκειται να παρουσιάσουν στους επισκέπτες. Μεταξύ άλλων ξεχωρίζουν τα drones, οι εξομοιωτές των F-16 που μπορούν να κάνουν μάχη μεταξύ τους, τα ρομπότ και τα V-BAT.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Γι’ ακόμα μία χρονιά οι Ένοπλες Δυνάμεις παρουσιάζουν το πιο θεαματικό περίπτερο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με εντυπωσιακά εκθέματα και πληθώρα πολλών υποσχόμενων μέσων, κατασκευασμένα με την αιχμή της τεχνολογίας από ελληνικά χέρια.

Οθόνες LED, ιριδίζον μπλε φωτισμός και μεγάλοι χώροι, μέσα στους οποίους αναδεικνύονται τα εκθέματα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Και σε αυτή την ΔΕΘ, το περίπτερο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τα εκθέματα των Ενόπλων Δυνάμεων είναι εντυπωσιακό και θα αποτελέσει τον βασικό πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους.

Το πιο σημαντικό όλων είναι ότι οι επισκέπτες δεν πρόκειται να δουν μακέτες, αλλά οπλικά συστήματα που ήδη έχουν ενταχθεί στο ελληνικό οπλοστάσιο και επιχειρούν.

Από τα εκθέματα που κλέβουν την ματιά είναι το ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο που κάνει τρισδιάστατη προβολή των δυνατοτήτων της «Ασπίδας του Αχιλλέα», του Αντιαεροπορικού – Αντιπυραυλικού Θόλου των ΕΔ που θα θωρακίσει τα νησιά, τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου και την ηπειρωτική χώρα έναντι κάθε απειλής.

Περιλαμβάνει σύγχρονα συστήματα Διοίκησης και Ελέγχου, την εν συνεχεία υποστήριξη υπαρχόντων και νέων συστημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή διαθεσιμότητά τους και αποτελεσματικότητα αυτών, καθώς και τη δημιουργία ανάλογων υποδομών. Εντάσσονται και ενοποιούνται οπλικά συστήματα σε όλους τους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων με σύγχρονες δυνατότητες αντιαεροπορικής, αντιβαλλιστικής, anti-drone, αντιπλοϊκής και ανθυποβρυχιακής προστασίας, με στρατηγικά όπλα και ποικιλία πυρομαχικών, μεγάλων βεληνεκών, υψηλής ακρίβειας και επιβιωσιμότητας, καθώς και εναέριες – επίγειες – υποβρύχιες πλατφόρμες προηγμένων δυνατοτήτων με αυτοματοποιημένους αισθητήρες συλλογής πληροφοριών, ικανότητα σύντηξης και ανταλλαγής δεδομένων, παροχής Ενοποιημένης Διαδικτυακής εικόνας σε πραγματικό χρόνο στην περιοχή ενδιαφέροντος αλλά και στα κέντρα αποφάσεων.

Υπάρχει η δυνατότητα ο επισκέπτης να βιώσει την εμπειρία της «Ασπίδας του Αχιλλέα» με προσομοιωτές εικονικής πραγματικότητας (μάσκες VR).

Συγκεκριμένα, οι θεματικές ενότητες είναι:

α) Ο εξορθολογισμός της δομής και της λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

β) Η επικαιροποίηση και προτεραιοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων,

γ) Η εισαγωγή της καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

δ) Η θητεία και η εκπαίδευση.

ε) Το στεγαστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων

στ) Η κοινωνική συνεισφορά των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αναλυτικότερα, στα εσωτερικά εκθέματα, μεταξύ άλλων, θα προβάλλονται οπλικά συστήματα από όλους τους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων με σύγχρονες δυνατότητες αντιαεροπορικής, αντιβαλλιστικής, anti-drone, αντιπλοϊκής και ανθυποβρυχιακής προστασίας, όπως και οι δυνατότητες των στρατηγικών όπλων. Θα παρουσιαστούν επίσης οι εναέριες, επίγειες και υποβρύχιες πλατφόρμες προηγμένων δυνατοτήτων με αυτοματοποιημένους αισθητήρες συλλογής πληροφοριών, ικανότητα ανταλλαγής δεδομένων και παροχής Ενοποιημένης Διαδικτυακής Εικόνας σε πραγματικό χρόνο στην περιοχή ενδιαφέροντος, αλλά και στα κέντρα αποφάσεων.

Επίσης, θα προβάλλεται οπτικοακουστικό υλικό με επιχειρησιακές δραστηριότητες, ασκήσεις, εκπαιδεύσεις, δράσεις κοινωνικής προσφοράς.

Το ενδιαφέρον των επισκεπτών αναμένεται να αποσπάσει και η επίδειξη των μη επανδρωμένων εναέριων αεροσκαφών και του εξοπλισμού του Σύγχρονου Μαχητή, εικονική πτήση ΕΕ/Π APACHE μέσω συσκευών εικονικής πραγματικότητας (VR), η επίδειξη εξομοιωτών εκπαίδευσης με συσκευές εικονικής πραγματικότητας, το ομοίωμα Φρεγάτας τύπου FDI HN, η παρουσίαση πτήσης Α/Φ RAFALE, F-4E, Μ-2000-5 και F-16 με προσομοιωτές εικονικής πραγματικότητας (VRs)

Συγκεκριμένα, τα εκθέματα περιλαμβάνουν:

Εσωτερικά Εκθέματα

V-BAT: Επίδειξη μη επανδρωμένου αεροχήματος ΣμηΕΑ VBAT. Το ΣμηΕΑ V-BAT, αμερικανικής προελεύσεως και κατασκευής, εκτελεί αποστολές Επιτήρησης – Αναγνώρισης, με αυτονομία 12 ώρες, και μέγιστο ύψος πτήσης 5486 μέτρα.

ΓΕΣ: Προβάλλεται οπτικοακουστικό υλικό με επιχειρησιακές δραστηριότητες, ασκήσεις, εκπαιδεύσεις, δράσεις κοινωνικής προσφοράς.

Επίδειξη εξοπλισμού του Σύγχρονου Μαχητή. Ο Σύγχρονος Μαχητής, αποτελεί επιχειρησιακή ανάγκη καθώς στο σύγχρονο πεδίο της μάχης θα πρέπει να επιβιώνει, επικοινωνεί, έχει αντίληψη της τακτικής κατάστασης του πεδίου της μάχης και αυξημένη ισχύ πυρός.

Εικονική πτήση ΕΕ/Π APACHE, μέσω συσκευών εικονικής πραγματικότητας (VR). Η χρήση συστημάτων εικονικής πραγματικότητας, προσφέρουν τη δυνατότητα μιας μοναδικής εμπειρίας εξομοίωσης πτήσεως, με ένα Επιθετικό Ε/Π τύπου APACHE.

ΓΕΝ:

α. Δραστηριότητες από υπηρεσίες του ΠΝ (Σχολή Ε/Β, Σχολείο Διαφυγής από Βυθιζόμενο Ε/Π, Αντιμετώπιση Πυρκαϊάς σε Φρεγάτα, Αντιμετώπιση Προσβολής Τορπίλης από Υ/Β, Διάσωση Ναυαγού από Ε/Π, Άπαρση Φρεγάτας από το ΝΣ, Πετρέλευση Φρεγάτας) μέσω γυαλιών εικονικής πραγματικότητας.

β. Προβολή οπτικοακουστικού υλικού με ασκήσεις, εκπαιδεύσεις, δράσεις κοινωνικής προσφοράς και παρουσίαση νέων μονάδων.

γ. Ομοίωμα Φρεγάτας τύπου FDI Belharra

δ. ΣμηΕΑ ALTUS A-900 2. Τα ΣΜηΕΑ (Συστήματα Μη Επανδρωμένων Εναέριων Αεροσκαφών) Altus A900 είναι μικρά μη επανδρωμένα ελικόπτερα, ειδικά σχεδιασμένα για να επιχειρούν από τα καταστρώματα πολεμικών πλοίων. Πρόκειται για UAV τύπου ελικοπτέρου, μήκους περίπου 2,9 μέτρων και βάρους ~55 κιλών, που κατασκευάζονται από την ισπανική Alpha Unmanned Systems. Δυνατότητες: Μπορούν να απογειώνονται και να προσγειώνονται αυτόνομα ακόμη και πάνω σε κινούμενο πλοίο με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Διαθέτουν αυτονομία πτήσης περίπου 4 ώρες και επιχειρησιακή ακτίνα γύρω στα 25 χιλιόμετρα από το πλοίο. Μεταφέρουν ωφέλιμο φορτίο 4–6 κιλών, συνήθως ηλεκτρο-οπτικούς και υπέρυθρους αισθητήρες (κάμερες ημέρας/νύχτας, θερμικές κάμερες), αλλά μπορούν να φέρουν και άλλο εξοπλισμό επιτήρησης.

ΓΕΑ: Παρουσίαση πτήσης Α/Φ RAFALE, F-4E, Μ-2000-5 και F-16 με προσομοιωτές εικονικής πραγματικότητας (VRs). Με τους προσομοιωτές εικονικής πραγματικότητας (VRs), ο θεατής τοποθετείται στο πιλοτήριο και συμμετέχει σε μια ρεαλιστική αποστολή με τα Α/Φ RAFALE, F-4E, Μ-2000-5 και F-16, παρακολουθώντας βήμα προς βήμα τις διαδικασίες απογείωσης, πτήσης και αναχαίτισης.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να βιώσει τα ιδιαίτερα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά του κάθε Α/Φ μέσα από ελιγμούς υψηλής απόδοσης, καθώς και προσομοίωση εμπλοκής σε σενάριο αερομαχίας, είτε από το εσωτερικό του cockpit, είτε από εξωτερική οπτική, κατανοώντας την τακτική αξιοποίηση των μέσων. Η δράση ολοκληρώνεται με την ασφαλή επιστροφή και προσγείωση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία των διαδικασιών και της ισχύος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Simulator: Ανάπτυξη δύο εξομοιωτών πτήσης συνθετικής εκπαίδευσης (Flight Simulator) Α/Φ F16: Ο εξομοιωτής πτήσης προσφέρει στο κοινό μια ρεαλιστική εμπειρία πτήσης με μαχητικό αεροσκάφος F-16. Η εμπειρία είναι πλήρως διαδραστική, καθώς ο χρήστης τοποθετείται στο cockpit του Α/Φ με λειτουργικά όργανα και χειριστήρια, που ανταποκρίνονται πλήρως στις κινήσεις του. Με την καθοδήγηση έμπειρων Ιπτάμενων Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, παρέχεται η δυνατότητα γνωριμίας των βασικών διαδικασιών χειρισμού ενός μαχητικού, καθώς και η εκτέλεση εικονικών σεναρίων αποστολών, σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον. Στη διάρκεια της πτήσης μπορούν να εμφανίζονται εναέρια κυκλοφορία και φίλια ή εχθρικά αεροσκάφη, με τα οποία ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει εικονικές αερομαχίες.

Προβάλλεται επίσης οπτικοακουστικό υλικό με επιχειρησιακές δραστηριότητες, ασκήσεις, εκπαιδεύσεις, δράσεις κοινωνικής προσφοράς.

FPV: Εξομοιωτής εκπαίδευσης χειρισμού Πολυκόπτερων ή Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών τύπου FPV. Ο εξομοιωτής ΣμηΕΑ επιτρέπει την εκπαίδευση χειριστών ΣμηΕΑ μέσω ρεαλιστικού περιβάλλοντος πτήσης. Μειώνει τον χρόνο εκπαίδευσης και βελτιώνει τις αντιδράσεις του χειριστή σε πραγματικές συνθήκες.

ΔΕΠ: Προβάλλεται οπτικοακουστικό υλικό με επιχειρησιακές δραστηριότητες, ασκήσεις, εκπαιδεύσεις, δράσεις κοινωνικής προσφοράς.

Συσκευές Εικονικής Πραγματικότητας VR (Virtual Reality): Το έκθεμα αφορά στην εξομοίωση στρατιωτικής ελεύθερης πτώσης και της ταχείας καταρρίχησης (Fast Rope) με σχοινί από Ε/Π CH-47D Chinook, μέσω ειδικών γυαλιών εικονικής πραγματικότητας, δίνοντας τη δυνατότητα στον επισκέπτη:

α. Να γίνει ‘’μέλος της ομάδας αλεξιπτωτιστών’’, εκτελώντας τις διαδικασίες στρατιωτικής ελεύθερης πτώσης από το αεροδρόμιο – στο ιπτάμενο μέσο – στον αέρα και τέλος στην προσγείωση.

β. Να γίνει ‘’μέλος της ομάδας Ε.Δ’’, εκτελώντας τις διαδικασίες ταχείας καταρρίχησης (Fast Rope) με σχοινί από Ε/Π CH-47D. Ανδρείκελο Αλεξιπτωτιστή ΕΠ (ημιανεπτυγμένο αλεξίπτωτο): Παρουσιάζεται αλεξιπτωτιστής ελευθέρας πτώσεως, ο οποίος φέρει αλεξίπτωτο τύπου JANUS – 300. Το σχήμα του (παραλληλόγραμμο) προσφέρει ελεγχόμενη πτήση και ακριβή προσγείωση σε προκαθορισμένη τοποθεσία, σε αντίθεση με τα συμβατικά στρογγυλά αλεξίπτωτα.

Ανδρείκελο ΥΚ/Τ με εξοπλισμό, υποβρύχιο scooter: Παρουσιάζεται ο εξοπλισμός ενός Υποβρύχιου Καταστροφέα ο οποίος περιλαμβάνει υποβρύχιο scooter τύπου Rotinor Divejet RD2, σχεδιασμένο για ειδικές επιχειρήσεις. Διαθέτει αθόρυβο ηλεκτροκίνητο υδροτζέτ κινητήρα, λειτουργεί σε βάθος έως 60 μέτρα, έχει ταχύτητα περίπου 8 km/h, αυτονομία 3 ωρών και εμβέλεια έως 20 km, ενώ μπορεί να μεταφέρει έως δύο δύτες με τον εξοπλισμό τους. Η κεντρική TFT οθόνη του παρέχει πληροφορίες για κατεύθυνση, φόρτιση, βάθος και χρόνο λειτουργίας. Επιχειρησιακά, το RD2 χρησιμοποιείται από τις Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις για κεκαλυμμένη υποβρύχια διείσδυση.

Επίδειξη υλικών Α΄ Βοηθειών και 10 λεπτή επίδειξη παροχής Α΄ Βοηθειών στο πεδίο της μάχης: Παρουσιάζεται έκθεση των υγειονομικών υλικών και συλλογών Α΄ Βοηθειών που χρησιμοποιούν τα τμήματα Ειδικών Δυνάμεων – Ειδικών Επιχειρήσεων. Επιπλέον γίνεται επίδειξη παροχής Α΄ Βοηθειών «στο πεδίο της μάχης» ανά τακτά χρονικά διαστήματα, από εξειδικευμένους νοσοκόμους Ειδικών Δυνάμεων.

Παρουσίαση τετρακόπτερου συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους (ΣμηΕΑ) DJI MATRICE RTK 300 RTK: Το έκθεμα είναι το τετρακόπτερο ΣμηΕΑ (DJI MATRICE RTK) 300 RTK, το οποίο μεταφέρει εικόνα σε υψηλή ανάλυση και χρησιμοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό μονάδων Ειδικών Δυνάμεων. Έχει ειδικές λειτουργίες εντοπισμού θέσης (GPS), έξυπνης παρακολούθησης (SMART TRACK) και αποφυγής εμποδίων. Διαθέτει εμβέλεια 15km, μέγιστο χρόνο πτήσης 55min, βάρος 3,6kg και θερμοκρασία λειτουργίας από -20ο έως 50ο C.

Κέντρο Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του ΓΕΕΘΑ (KETAK):

1. Σύστημα Περιπλανώμενου Πυρομαχικού ΣμηΕΑ (Drone «ΚΑΜΙΚΑΖΕ»). Το σύστημα «Περιπλανώμενου Πυρομαχικού ΣμηΕΑ (Drone «ΚΑΜΙΚΑΖΕ») αποτελεί συνέχεια των δράσεων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που πραγματοποιεί το ΚΕΤΑΚ στον τομέα των μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων. Βασίζεται σε υφιστάμενη τεχνογνωσία που διαθέτει το Κέντρο, την οποία εξελίσσει διαρκώς προσθέτοντας νέα στοιχεία και δυνατότητες και στοχεύει στην κάλυψη της αυξανόμενης αναγκαιότητας απόκτησης μέσων νέας τεχνολογίας για την εξουδετέρωση σύγχρονων ιπτάμενων απειλών καθώς και στόχων ευκαιρίας επιφανείας/εδάφους. Το προτεινόμενο σύστημα θα εντοπίζει και θα εξουδετερώνει εχθρικές εναέριες απειλές/στόχους και θα προσφέρει ταυτόχρονα αντίστοιχες δυνατότητες άμυνας σε περίπτωση εντοπισμού ευκαιριακών στόχων, επίγειων και επιφανείας, την ώρα που βρίσκεται εν πτήση ή/και υπάρχει σχετική ενημέρωση. Ο εντοπισμός και ο χαρακτηρισμός του στόχου θα γίνεται οπτικά, η δε εξουδετέρωση θα γίνεται με επιχείρηση «αυτοκτονίας» του, ενώ η ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο φορτίο πυρομαχικών (εκρηκτικών υλών).

2. Σύστημα Παρεμβολέα ΣμηΕΑ (Antidrone Jammer System). Το νέο, αναβαθμισμένο σύστημα Παρεμβολέα ΣΜηΕΑ (Antidrone Jammer System) έχει σκοπό την προστασία από μη εξουσιοδοτημένα ή και εχθρικά Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΣμηΕΑ), και την εξουδετέρωσή τους. Το σύστημα αναπτύχθηκε από το ΚΕΤΑΚ, και αξιοποιείται ήδη αποτελεσματικά από μονάδες και των τριών Κλάδων των ΕΔ.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Στη 89η ΔΕΘ παρουσιάζονται όλες οι στρατιωτικές παραγωγικές σχολές ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ. Οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για τον τρόπο εισαγωγής στις σχολές και τις ειδικότητες που υπάρχουν σε αυτές Ακόμα δίνονται πληροφορίες για την ακαδημαϊκή και στρατιωτική εκπαίδευση καθώς για την διαβίωση του σπουδαστών στις σχολές. Τέλος οι επισκέπτες ενημερώνονται για τις αλλαγές που έχουν επέλθει το τελευταίο χρονικό διάστημα αλλαγές που αφορούν την ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση καθώς και την αύξηση των οικονομικών τους αποδοχών.

ΕΛΚΑΚ

Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) θα δώσει το παρών στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (6–14 Σεπτεμβρίου 2025), υλοποιώντας σημαντικές δράσεις, συμφωνίες και συζητήσεις για την ενδυνάμωση του ελληνικού οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας. Ενδεικτικά:

Παρουσίαση του 2ου Innovation Challenge

Σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, 16:30–18:00, στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» το ΕΛΚΑΚ θα παρουσιάσει τις δύο θεματικές ενότητες του 2ου Innovation Challenge! Τα Innovation Challenges του ΕΛΚΑΚ αποτελούν «πρωταθλήματα» καινοτομίας σε τεχνολογίες διττής χρήσης, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στο εγχώριο οικοσύστημα να αξιοποιήσει άμεσα τα χρηματοδοτικά και μη εργαλεία που διαθέτει το ΕΛΚΑΚ για την ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη πρώιμων τεχνολογιών (TRL 2–5). Η εκδήλωση θα γίνει παρουσία ανώτατων στελεχών του ΓΕΕΘΑ και της ΓΔΑΕΕ, και θα περιλαμβάνει ενημέρωση για τα χρηματικά έπαθλα καθώς και ευκαιρίες ανάπτυξης για τους νικητές.

HCDI Pitching Booth

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, το ΕΛΚΑΚ θα “τρέχει” το HCDI Pitching Booth στο Περίπτερο 1 του θεματικού χώρου του ΥΠΕΘΑ στη ΔΕΘ. Πρόκειται για έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου ελληνικές επιχειρήσεις, startups και ΜμΕ θα παρουσιάσουν τις λύσεις και τεχνολογίες τους σε κλειστές συναντήσεις διάρκειας 20 λεπτών με στελέχη και εμπειρογνώμονες του ΕΛΚΑΚ. Ήδη έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με σχεδόν 100 επιχειρήσεις.

Εκδηλώσεις

Επιπλέον, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στις 13:00, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΚΑΚ Παντελής Τζωρτζάκης θα συμμετάσχει σε πάνελ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ψηφιακος Μετασχηματικός και Τεχνολογίες Διττής Χρήσης», μαζί με στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, της Ε.Ε. και του επιχειρηματικού κόσμου.

ΕΑΒ

Στο περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) 2025, που θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις της TIF–HELEXPO, θα φιλοξενείται και η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ). Η ΕΑΒ θα παρουσιάσει τρεις ολοκληρωμένες λύσεις ελληνικής σχεδίασης και ανάπτυξης, οι οποίες αντανακλούν το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και την προστιθέμενη αξία της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Ο Κένταυρος έχει ήδη αποδείξει την επιχειρησιακή του αξία σε αποστολές του Πολεμικού Ναυτικού στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο της επιχείρησης ASPIDES, εντοπίζοντας εχθρικά UAVs σε αποστάσεις έως 150 χλμ. και εφαρμόζοντας ηλεκτρονικά αντίμετρα πριν απαιτηθεί εμπλοκή πυρών. Η εγκατάστασή του στις φρεγάτες ΜΕΚΟ ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή ηλεκτρονικής άμυνας στη θάλασσα.

Ο Υπερίων δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση μαζικών επιθέσεων σμηνών drones, με δυνατότητα κάλυψης 360° και εξουδετέρωσης έως και 5.000 στόχων ταυτόχρονα. Χάρη στην ευελιξία του, μπορεί να τοποθετηθεί σε οχήματα ειδικών δυνάμεων ή περιπολικά σκάφη, προσφέροντας ισχυρό πλεονέκτημα στο πεδίο επιχειρήσεων.

Ο Τηλέμαχος είναι ένα προηγμένο ραντάρ-αισθητήρας ακριβείας, σχεδιασμένο για τον εντοπισμό μικροσκοπικών drones ακόμη και σε ύψος μόλις 30 εκατοστών από το έδαφος. Ιδανικό για την προστασία στρατοπέδων, αεροδρομίων και άλλων κρίσιμων υποδομών σε αστικό περιβάλλον, διαθέτει επίσης δυνατότητες ανίχνευσης ανθρώπινων παρουσιών σε κατάσταση έρπην, γεγονός που το καθιστά πολύτιμο εργαλείο και για αποστολές συνοριακής επιτήρησης.

Με την παρουσία της στη ΔΕΘ, η ΕΑΒ επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ανάπτυξη καινοτόμων εγχώριων λύσεων αεράμυνας, οι οποίες συνδυάζουν την τεχνολογική υπεροχή με τις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.