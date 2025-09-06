e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ έως και τις 12 Σεπτεμβρίου

Enikos Newsroom

οικονομία

ΑΤΜ

Συνολικά 65.885.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 65.951 δικαιούχους από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Από τον e-ΕΦΚΑ, την ίδια περίοδο, θα δοθούν:

  • 18.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους, σε συνέχεια αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 2.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης,
  • 1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα,
  • 85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι 58 αλλά φαίνομαι 30 χάρη επειδή κάνω αυτό το φυσικό μπότοξ» – Ποιο είναι το μυστικό του για τη νεανική εμφάνιση

5 φυτικά τρόφιμα που έχουν περισσότερο σίδηρο από μια μπριζόλα

Δημόσιο: Στις 30 Σεπτεμβρίου η έγκριση του προγραμματισμού των προσλήψεων από το Υπουργικό Συμβούλιο – Όλες οι λεπτομέρειες

ΥΠΑΑΤ: Παρατείνεται η προθεσμία υλοποίησης των επενδύσεων για μεταποίηση ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Ειδικός στην Τεχνητή Νοημοσύνη αποκαλύπτει γιατί είναι «σχεδόν βέβαιος» ότι ζούμε σε μια προσομοίωση

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με δύο αγόρια που παίζουν μπάσκετ σε 15 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:21 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Χαμηλό 16μήνου για την τιμή του ρεύματος – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 16 μηνών έπεσε η χρηματιστηριακή τιμή της ηλεκτρικής ενέρ...
04:15 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

«Ζαλίζουν» οι τιμές: Σχολικά από… χρυσάφι – Πόσα θα πληρώσουν οι γονείς για την φετινή χρονιά;

Η νέα σχολική χρονιά φέρνει τεράστια οικονομική πίεση στους γονείς, καθώς το συνολικό ποσό που...
01:47 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΑΔΕ: Παγίδευσε… γνωστό τράπερ, ο οποίος αγόρασε πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια μέσω μη κερδοσκοπικής

Γνωστός Έλληνας τράπερ βρέθηκε στο μικροσκόπιο των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό...
23:46 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

DBRS: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερή τάση

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος