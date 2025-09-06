e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ έως και τις 12 Σεπτεμβρίου

Συνολικά 65.885.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 65.951 δικαιούχους από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Από τον e-ΕΦΚΑ, την ίδια περίοδο, θα δοθούν:

18.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους, σε συνέχεια αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: