«Ζαλίζουν» οι τιμές: Σχολικά από… χρυσάφι – Πόσα θα πληρώσουν οι γονείς για την φετινή χρονιά;

Η νέα σχολική χρονιά φέρνει τεράστια οικονομική πίεση στους γονείς, καθώς το συνολικό ποσό που καλούνται να πληρώσουν ξεπερνά τα 1.500 ευρώ. Το κόστος δεν αφορά μόνο τα σχολικά είδη, αλλά και τα φροντιστήρια καθώς και τις εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών, κάνοντας τον Σεπτέμβριο έναν μήνα που θυμίζει περισσότερο οικονομικό αγώνα επιβίωσης.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ σημειώνει ότι αρκετά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ενδεικτικά, ένα σετ με πέντε μολύβια, που πέρσι κόστιζε 0,99€, φέτος πωλείται 1,49€, δηλαδή 50,51% ακριβότερα. Παράλληλα, οι λεπτοί πλενόμενοι μαρκαδόροι σετ 12 τεμαχίων, από 1,29€ πέρσι, φέτος διατίθενται με αύξηση 54,26%.

Η πλευρά των σούπερ μάρκετ αντιδρά σε αυτές τις καταγγελίες. Ο ΑΝΤ1 επικοινώνησε με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ, η οποία απορρίπτει τα στοιχεία της Ένωσης Καταναλωτών χαρακτηρίζοντάς τα «αυθαίρετα».

Όπως τονίζει: «Τα συμπεράσματα από τις τιμοληψίες που έκανε η ΕΕΚΕ είναι αυθαίρετα. Τα σούπερ μάρκετ, όπως υποσχέθηκαν, θα κρατήσουν σταθερές τις τιμές τους στα σχολικά είδη για φέτος και θα τηρήσουν την υπόσχεση που έδωσαν στον Υπουργό Ανάπτυξης στο ακέραιο».

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι λίστες των σχολείων μεγαλώνουν και οι οικογένειες καλούνται να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Η μόρφωση των παιδιών παραμένει πολύτιμη, αλλά ταυτόχρονα γίνεται ολοένα και πιο απλησίαστη οικονομικά. Ο Σεπτέμβριος για τους γονείς δεν είναι μόνο μήνας νέων ξεκινημάτων, αλλά και μήνας σκληρής δοκιμασίας για το οικογενειακό πορτοφόλι.

Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

