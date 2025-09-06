Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Ήμασταν καταιγιστικοί, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να βρεθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Η άνετη επικράτηση της Εθνικής Ελλάδας με 5-0 επί της Λευκορωσίας έφερε χαμόγελα, αλλά και αυξημένες απαιτήσεις ενόψει της συνέχειας. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα και την εμφάνιση, όμως ξεκαθάρισε ότι ζητά από τους παίκτες του σοβαρότητα και προσγείωση, ειδικά πριν από το κρίσιμο παιχνίδι με τη Δανία, την οποία χαρακτήρισε «την πιο ποιοτική ομάδα του ομίλου».

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα, τόνισε: «Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε πραγματικά σαν ομάδα. Δεν υπάρχουν πολλές αλλαγές σε αυτό το γκρουπ. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ταυτότητα, όπου θα διεκδικούμε το αποτέλεσμα παίζοντας. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Δημιουργήσαμε μεγάλες προσδοκίες. Πρέπει να κρατήσουμε αυτή την εικόνα. Να είμαστε πάντα έτοιμοι να ικανοποιήσουμε τον κόσμο. Ξέρουμε τι στόχους έχουμε και τι πρέπει να κάνουμε για να βρεθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Αναφερόμενος στους Δανούς, ο Γιοβάνοβιτς υπογράμμισε: «Είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Είναι η πιο ποιοτική ομάδα στον όμιλό μας. Περιμένουμε πολύ δύσκολο ματς τη Δευτέρα. Ανεξαρτήτως αντιπάλου θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας. Όμως θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση. Είναι επικίνδυνη ομάδα και μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα. Έχουμε πολλή δουλειά για να προετοιμαστούμε τις επόμενες δύο μέρες».

Για τον ενθουσιασμό που έφερε η «πεντάρα» στη Λευκορωσία, ο Γιοβάνοβιτς σημείωσε: «Έχουμε το κλίμα στην ομάδα για να το κατευνάσουμε αυτό. Τα πέντε γκολ έχουν μεγάλη σημασία γι’ αυτούς που βλέπουν το ματς, είτε από το γήπεδο είτε από το σπίτι τους. Μας έχει διακρίνει η σοβαρότητα ως τώρα κι αυτή θα συνεχίσει να υπάρχει».

Μιλώντας και στον Alpha, ο τεχνικός της Εθνικής ανέφερε: «Εξελίχθηκε ιδανικά το ματς για εμάς. Προηγηθήκαμε και είχαμε όλο το γήπεδο στη διάθεσή μας. Ήταν ένα πολύ καλό ξεκίνημα στα προκριματικά. Είμαστε μια ομάδα που θέλει να έχει τον ρυθμό του αγώνα, να έχουμε καλές συνεργασίες και προσπάθειες. Είμαι χαρούμενος που είχαμε πολλές τελικές προσπάθειες. Ήμασταν καταιγιστικοί. Κατά αρχήν πρέπει να πω ότι η Δανία είναι μια τοπ ομάδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Έχει υψηλό επίπεδο σαν ομάδα, αντιμετωπίζει όλα τα παιχνίδια με μεγάλη σοβαρότητα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θα είναι ένα παιχνίδι μεγάλης δυσκολίας από όλες τις απόψεις. Πρέπει να παίζουμε για να κερδίζουμε. Ο Σεπτέμβρης είναι δύσκολος μήνας όσον αφορά την ετοιμότητα των παικτών. Είμαστε μια ομάδα που δεν είμαστε μεγάλο γκρουπ, είμαστε όμως σε πολλά παιχνίδια μαζί. Θέλουμε να παίζουμε με αυτοπεποίθηση και διάθεση. Έχουμε δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες και όλα αυτά πιέζουν την ομάδα. Είναι ο τρόπος που μέσα από αυτόν βελτιωνόμαστε».