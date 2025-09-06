Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Ήμασταν καταιγιστικοί, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να βρεθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Ήμασταν καταιγιστικοί, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να βρεθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Η άνετη επικράτηση της Εθνικής Ελλάδας με 5-0 επί της Λευκορωσίας έφερε χαμόγελα, αλλά και αυξημένες απαιτήσεις ενόψει της συνέχειας. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα και την εμφάνιση, όμως ξεκαθάρισε ότι ζητά από τους παίκτες του σοβαρότητα και προσγείωση, ειδικά πριν από το κρίσιμο παιχνίδι με τη Δανία, την οποία χαρακτήρισε «την πιο ποιοτική ομάδα του ομίλου».

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα, τόνισε: «Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε πραγματικά σαν ομάδα. Δεν υπάρχουν πολλές αλλαγές σε αυτό το γκρουπ. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ταυτότητα, όπου θα διεκδικούμε το αποτέλεσμα παίζοντας. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Δημιουργήσαμε μεγάλες προσδοκίες. Πρέπει να κρατήσουμε αυτή την εικόνα. Να είμαστε πάντα έτοιμοι να ικανοποιήσουμε τον κόσμο. Ξέρουμε τι στόχους έχουμε και τι πρέπει να κάνουμε για να βρεθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Αναφερόμενος στους Δανούς, ο Γιοβάνοβιτς υπογράμμισε: «Είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Είναι η πιο ποιοτική ομάδα στον όμιλό μας. Περιμένουμε πολύ δύσκολο ματς τη Δευτέρα. Ανεξαρτήτως αντιπάλου θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας. Όμως θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση. Είναι επικίνδυνη ομάδα και μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα. Έχουμε πολλή δουλειά για να προετοιμαστούμε τις επόμενες δύο μέρες».

Για τον ενθουσιασμό που έφερε η «πεντάρα» στη Λευκορωσία, ο Γιοβάνοβιτς σημείωσε: «Έχουμε το κλίμα στην ομάδα για να το κατευνάσουμε αυτό. Τα πέντε γκολ έχουν μεγάλη σημασία γι’ αυτούς που βλέπουν το ματς, είτε από το γήπεδο είτε από το σπίτι τους. Μας έχει διακρίνει η σοβαρότητα ως τώρα κι αυτή θα συνεχίσει να υπάρχει».

Μιλώντας και στον Alpha, ο τεχνικός της Εθνικής ανέφερε: «Εξελίχθηκε ιδανικά το ματς για εμάς. Προηγηθήκαμε και είχαμε όλο το γήπεδο στη διάθεσή μας. Ήταν ένα πολύ καλό ξεκίνημα στα προκριματικά. Είμαστε μια ομάδα που θέλει να έχει τον ρυθμό του αγώνα, να έχουμε καλές συνεργασίες και προσπάθειες. Είμαι χαρούμενος που είχαμε πολλές τελικές προσπάθειες. Ήμασταν καταιγιστικοί. Κατά αρχήν πρέπει να πω ότι η Δανία είναι μια τοπ ομάδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Έχει υψηλό επίπεδο σαν ομάδα, αντιμετωπίζει όλα τα παιχνίδια με μεγάλη σοβαρότητα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θα είναι ένα παιχνίδι μεγάλης δυσκολίας από όλες τις απόψεις. Πρέπει να παίζουμε για να κερδίζουμε. Ο Σεπτέμβρης είναι δύσκολος μήνας όσον αφορά την ετοιμότητα των παικτών. Είμαστε μια ομάδα που δεν είμαστε μεγάλο γκρουπ, είμαστε όμως σε πολλά παιχνίδια μαζί. Θέλουμε να παίζουμε με αυτοπεποίθηση και διάθεση. Έχουμε δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες και όλα αυτά πιέζουν την ομάδα. Είναι ο τρόπος που μέσα από αυτόν βελτιωνόμαστε».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρια: Πώς μοιάζει η αρχή του τέλους σε μία σχέση

Νέο πλαίσιο αξιολόγησης καινοτόμων θεραπειών προανήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Δημόσιο: Στις 30 Σεπτεμβρίου η έγκριση του προγραμματισμού των προσλήψεων από το Υπουργικό Συμβούλιο – Όλες οι λεπτομέρειες

ΥΠΑΑΤ: Παρατείνεται η προθεσμία υλοποίησης των επενδύσεων για μεταποίηση ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Το Instagram λανσάρει επιτέλους εφαρμογή για iPad

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
02:30 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Εθνική Ελλάδας: Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έδωσε τα παπούτσια του σε μικρό οπαδό μετά την 5αρα επί της Λευκορωσίας – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα όμορφο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» μετά το παιχνίδι της Εθνικής Ελλ...
00:27 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Λουίς Ενρίκε: Εσπευσμένα στο χειρουργείο ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν έπειτα από ατύχημα με το ποδήλατό του

Ο Λουίς Ενρίκε είχε ατύχημα με το ποδήλατό του το απόγευμα της Παρασκευής (6/9) και υπέστη κάτ...
00:18 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Δανία – Σκωτία: 0-0: Όλα… μηδέν στην Κοπεγχάγη – Η βαθμολογία του 3ου ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ 2026

Η Δανία και η Σκωτία έμειναν στο 0-0 στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης, στην πρεμιέρα του 3ου ομίλου...
23:39 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1: Εθνική… μαγεία – Δείτε τα γκολ

Ιδεώδες ήταν το ξεκίνημα της Εθνικής ομάδας στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 202...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος