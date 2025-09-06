Συγκίνησε η Μπέσσυ Αργυράκη: «Ήταν τρομερά δύσκολο, έχασα τον κόσμο μου»

Συγκίνησε η Μπέσσυ Αργυράκη: «Ήταν τρομερά δύσκολο, έχασα τον κόσμο μου»

Η Μπέσσυ Αργυράκη μίλησε στο περιοδικό «Λοιπόν» για τις μεγάλες απώλειες που βίωσε στην οικογένειά της, αλλά και για την απόφαση του γιου της να αφήσει το εξωτερικό και να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Στη συνέντευξη, η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που πέρασε χάνοντας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τον πατέρα, τη μητέρα και την αδελφή της. «Χάσαμε την οικογένειά μου πολύ νέοι και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ήταν τρομερά δύσκολο. Έχασα τον κόσμο μου, αλλά ευτυχώς είχα δημιουργήσει τη δική μου οικογένεια με τον άντρα μου, την κόρη και το γιο μου» τόνισε.

Η ίδια εξήγησε πως το στήριγμά της ήταν οι δικοί της άνθρωποι. «Το στήριγμά μου ήταν αυτοί. Η κόρη, ο γιος μου, που είναι ένα δραστήριο αστέρι, υπερκινητικός σαν τη μάνα του, με στόχους και ενέργεια, που με βοηθά να συνεχίζω και να αντιμετωπίζω τις δύσκολες στιγμές» είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον γιο της, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως chef στο εξωτερικό, όμως αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα. «Όντως, ήταν chef στο εξωτερικό και κουράστηκε πολύ να είναι μακριά από την οικογένειά του. Κατανοώ απόλυτα την απόφασή του να επιστρέψει και να είναι κοντά μας. Τώρα ασχολείται με νέες δραστηριότητες εδώ στην Ελλάδα, τις οποίες ξεκίνησε πρόσφατα και πηγαίνουν πολύ καλά. Είναι χαρά μας να τον έχουμε κοντά και να τον βλέπουμε να προχωράει επαγγελματικά» ανέφερε.

