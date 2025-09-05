Καρδιά: Το κοινό συστατικό που μπορεί να βλάψει αθόρυβα την υγεία σας, σύμφωνα με καρδιολόγο – «Αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων κατά 21%»

Σε μια εποχή που η προσοχή μας είναι στραμμένη στην υγιεινή διατροφή, συχνά εστιάζουμε στην αποφυγή τροφών που ανεβάζουν την “κακή” χοληστερόλη. Ωστόσο, σύμφωνα με τον καρδιολόγο Dr. Dmitry Yaranov, μια «κρυμμένη» ουσία που κρύβεται σε δεκάδες καθημερινά τρόφιμα και ποτά, αποτελεί μεγαλύτερη απειλή για την καρδιά σας.

Η ουσία που αποτελεί «αθόρυβο» εχθρός της καρδιάς, σύμφωνα με καρδιολόγο

Ενώ χοληστερόλη εδώ και χρόνια θεωρείται ο κύριος ένοχος για τις καρδιαγγειακές παθήσεις, μια ουσία που αποτελεί συστατικό πολλών τροφίμων και ποτών, η ζάχαρη συμβάλλει στη φλεγμονή, στην υψηλή αρτηριακή πίεση, στη διαταραχή του γλυκαιμικού ελέγχου, στην παχυσαρκία και επιταχύνει τις καρδιακές παθήσεις.

Έρευνες δείχνουν ότι ακόμα και η μέτρια κατανάλωση ζάχαρης αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, ανεξάρτητα από τη σωματική δραστηριότητα ή το σωματικό βάρος.

Γιατί η ζάχαρη είναι πιο επικίνδυνη από τη χοληστερόλη, σύμφωνα με γιατρό

Ενώ η χοληστερόλη συμβάλλει άμεσα στον σχηματισμό πλάκας στις αρτηρίες, η ζάχαρη βλάπτει την καρδιά μέσω πολλαπλών μηχανισμών. Ο Dr. Yaranov τονίζει ότι μόνο μία μερίδα ζάχαρης την ημέρα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων κατά 18%, ενώ δύο ή περισσότερες μερίδες τον εκτοξεύουν στο 21%.

Αυτό συμβαίνει επειδή η ζάχαρη:

προκαλεί συστηματική φλεγμονή,

αποδυναμώνει τα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων και

ενισχύει το οξειδωτικό στρες.

Επίσης, αυξάνει την αρτηριακή πίεση, προκαλεί βλαβερές αλλαγές στα επίπεδα λιπιδίων και καταπονεί το πάγκρεας. Σε αντίθεση με τη χοληστερόλη, που επηρεάζει κυρίως τα τοιχώματα των αρτηριών, η ζάχαρη επιδρά σε πολλαπλά συστήματα του οργανισμού, δημιουργώντας σύνθετο κίνδυνο για καρδιαγγειακές παθήσεις.

Πώς η ζάχαρη βλάπτει την καρδιά και τον μεταβολισμό

Οι επιπτώσεις της ζάχαρης δεν περιορίζονται μόνο στις θερμίδες και την αύξηση βάρους. Επηρεάζουν άμεσα το καρδιαγγειακό σύστημα και τον μεταβολισμό μέσω των εξής μηχανισμών:

Φλεγμονή : Η χρόνια κατανάλωση ζάχαρης ενεργοποιεί φλεγμονώδεις διεργασίες, βλάπτοντας τα αιμοφόρα αγγεία και επιταχύνοντας την αθηροσκλήρωση.

: Η χρόνια κατανάλωση ζάχαρης ενεργοποιεί φλεγμονώδεις διεργασίες, βλάπτοντας τα αιμοφόρα αγγεία και επιταχύνοντας την αθηροσκλήρωση. Αρτηριακή πίεση : Η ζάχαρη προκαλεί ορμονικές αλλαγές που αυξάνουν την αρτηριακή πίεση, αυξάνοντας το φόρτο εργασίας της καρδιάς.

: Η ζάχαρη προκαλεί ορμονικές αλλαγές που αυξάνουν την αρτηριακή πίεση, αυξάνοντας το φόρτο εργασίας της καρδιάς. Ανισορροπία χοληστερόλης : Η υψηλή κατανάλωση ζάχαρης αυξάνει την «κακή» χοληστερόλη (LDL) και μειώνει την «καλή» (HDL), ευνοώντας τη συσσώρευση πλάκας στις αρτηρίες.

: Η υψηλή κατανάλωση ζάχαρης αυξάνει την «κακή» χοληστερόλη (LDL) και μειώνει την «καλή» (HDL), ευνοώντας τη συσσώρευση πλάκας στις αρτηρίες. Διαταραχή γλυκόζης: Η υπερβολική ζάχαρη οδηγεί σε αντίσταση στην ινσουλίνη, αναγκάζοντας το πάγκρεας να παράγει υπερβολική ποσότητα ινσουλίνης, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2.

Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ζάχαρης

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA) παρέχει τις ακόλουθες οδηγίες για ελάχιστο κίνδυνο:

Γυναίκες : ≤6 κουταλάκια του γλυκού/ημέρα (~100 θερμίδες)

: ≤6 κουταλάκια του γλυκού/ημέρα (~100 θερμίδες) Άνδρες: ≤9 κουταλάκια του γλυκού/ημέρα (~150 θερμίδες)

Ο Dr. Yaranov προειδοποιεί ότι οι περισσότεροι άνθρωποι καταναλώνουν 2-3 φορές περισσότερη ποσότητα εν αγνοία τους, ειδικά μέσω ζαχαρούχων ποτών, επεξεργασμένων τροφίμων και σαλτσών. Η προσεκτική ανάγνωση των ετικετών, η αντικατάσταση των ζαχαρούχων σνακ με φυσικές εναλλακτικές και ο περιορισμός της πρόσθετης ζάχαρης είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της καρδιάς και τον έλεγχο των επιπέδων σακχάρου στο αίμα.