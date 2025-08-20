Καρδιακή ανεπάρκεια: Το Νο1 σύμπτωμα που μπορεί να εμφανιστεί στους αστραγάλους, σύμφωνα με ειδικούς

Ένα φαινομενικά αθώο σύμπτωμα μπορεί να συνδέεται με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Σύμφωνα με ειδικούς, μια κοινή ενόχληση στους αστραγάλους μπορεί να αποτελεί έναν από τους πιο συνηθισμένους δείκτες καρδιακής ανεπάρκειας, μιας πάθησης που επηρεάζει την ικανότητα της καρδιάς να αντλεί αίμα.

Τι είναι η καρδιακή ανεπάρκεια

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια σοβαρή πάθηση κατά την οποία η καρδιά δεν είναι σε θέση να προωθήσει φυσιολογικά το αίμα σε όλο το σώμα. Συνήθως συμβαίνει επειδή η καρδιά έχει γίνει πολύ αδύναμη ή δύσκαμπτη.

Η καρδιακή ανεπάρκεια δεν σημαίνει ότι η καρδιά έχει σταματήσει να λειτουργεί αλλά ότι χρειάζεται κάποια υποστήριξη για να λειτουργήσει καλύτερα. Αυτή η χρόνια πάθηση συνήθως επιδεινώνεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου.

Το Νο1 σύμπτωμα της καρδιακής ανεπάρκειας που μπορεί να εμφανιστεί στους αστραγάλους

Σύμφωνα με το British Heart Foundation (BHF) και το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), το οίδημα στους αστραγάλους και τα πόδια είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας. Το πρήξιμο μπορεί να είναι πιο έντονο αργά το απόγευμα και να υποχωρεί το πρωί.

Ειδικοί του Medical News Today επισημαίνουν ότι η καρδιακή ανεπάρκεια οδηγεί σε αυξημένη πίεση του αίματος στα αγγεία λόγω της αναποτελεσματικότητας της καρδιάς στην άντληση. «Αυτή η αύξηση της πίεσης αναγκάζει το υγρό να βγει από τα αιμοφόρα αγγεία και να εισέλθει στους γύρω ιστούς, με αποτέλεσμα να προκληθεί πρήξιμο ή οίδημα», εξηγούν λεπτομερώς.

Το οίδημα χαρακτηρίζεται από συμπτώματα όπως πρησμένοι ή ογκώδεις αστράγαλοι, πόδια ή γάμπες, δέρμα που φαίνεται λαμπερό ή τεντωμένο, αλλαγές στο χρώμα του δέρματος, δυσφορία, δυσκαμψία και εντυπώματα “λακκούβες” στο δέρμα κατά την πίεση.

Πιθανές αιτίες του οιδήματος στους αστραγάλους

Το πρήξιμο στους αστραγάλους μπορεί επίσης να προκύψει από διάφορους παράγοντες όπως:

Παρατεταμένη ορθοστασία ή καθιστή στάση

Υπερβολική κατανάλωση αλατιού

Παχυσαρκία

Εγκυμοσύνη

Λήψη ορισμένων φαρμάκων – όπως ορισμένα φάρμακα για την αρτηριακή πίεση, αντισυλληπτικά χάπια, ορμονική θεραπεία, αντικαταθλιπτικά ή στεροειδή

Ένας τραυματισμός – όπως μια διάταση ή διάστρεμμα

Τσίμπημα ή δάγκωμα εντόμου

Προβλήματα με τα νεφρά ή το συκώτι

Θρόμβος αίματος

Κάποια λοίμωξη

Συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας

Εκτός από τους πρησμένους αστραγάλους, είναι σημαντικό να είστε σε επιφυλακή για τα ακόλουθα συμπτώματα:

Δύσπνοια : Ειδικά μετά από κόπωση ή όταν είστε ξαπλωμένοι.

: Ειδικά μετά από κόπωση ή όταν είστε ξαπλωμένοι. Έντονη κόπωση : Μια επίμονη αίσθηση εξάντλησης που καθιστά δύσκολη τη σωματική δραστηριότητα.

: Μια επίμονη αίσθηση εξάντλησης που καθιστά δύσκολη τη σωματική δραστηριότητα. Ζάλη και λιποθυμίες

Ακανόνιστος καρδιακός παλμός: Αίσθημα παλμών, δηλαδή δυνατοί ή ακανόνιστοι χτύποι της καρδιάς σαν φτερούγισμα.

Λιγότερο συχνά συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας περιλαμβάνουν:

επίμονο βήχα,

συριγμό,

φούσκωμα στην κοιλιά,

αλλαγές στην όρεξη και

αυξομειώσεις στο σωματικό βάρος.

Εάν αντιμετωπίζετε επίμονα ή επιδεινούμενα συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας, επισκεφθείτε άμεσα τον γιατρό σας. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση της πάθησης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.