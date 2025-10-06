Η Λούκα της Κεντροαριστεράς

Ρόλο «οικοδέσποινας» για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων αναλαμβάνει η Λούκα Κατσέλη, η οποία απέστειλε προσκλήσεις σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς του χώρου για την εκδήλωση τριών ινστιτούτων στις 10 Οκτωβρίου, με τίτλο «Παραγωγική Ελλάδα 2030: Μετασχηματισμός με όραμα, δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα».

Σύμφωνα με την Realnews, ηδη έχουν ανταποκριθεί θετικά ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Αλέξης Χαρίτσης, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν θα δώσουν το «παρών» ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ενας από τους ομιλητές θα είναι ο Χάρης Δούκας, έχουν κληθεί επίσης ο Νίκος Κοτζιάς, ο Γιάννης Δραγασάκης, ενώ θα παρέμβει και ο επικεφαλής του «Κόσμος», Πέτρος Κόκκαλης.