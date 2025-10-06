Piri Reis: Βρίσκεται μεταξύ Χίου και Σάμου – Σε ισχύ η τουρκική NAVTEX

Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Piri Reis» πλέει μεταξύ Χίου και Σάμου σε διεθνή ύδατα εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, όπως προβλέπεται από την παράνομη τουρκική NAVTEX που είχε εκδώσει η υδρογραφική υπηρεσία Σμύρνης, του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού.

Παρακολουθείται στενά από πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια αντίδραση από τα υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας.

Η έξοδος του «Piri Reis» ουσιαστικά είναι άλλη μία εξήγηση του εκνευρισμού που έχει καταλάβει την Άγκυρα για τις κινήσεις της Ελλάδας νοτίως της Κρήτης με την έλευση της Chevron. Η Τουρκία ενοχλείται και αυτό το δείχνει στο πεδίο με κάθε ευκαιρία. Η έξοδος του «Piri Reis» είναι περισσότερο συμβολική παρά ουσιαστική.

«Η Ελλάδα μέσω του μέσω του σταθμού Λήμνου, έχει εκδώσει anti-NAVTEX με την οποία επισημαίνει ότι η Τουρκία δεν έχει το δικαίωμα έκδοσης NAVTEX στο Αιγαίο ενώ οι συντεταγμένες του τουρκικού πλοίου επικαλύπτουν την ελληνική υφαλοκρηπίδα», είπε στον ΑΝΤ1 ο βουλευτής της ΝΔ και διεθνολόγος, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Συρίγος: «Είναι καθαρά συμβολικό»

«Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον διότι δείχνει την πορεία που ακολούθησε τις τελευταίες 24 ώρες. Είναι παντού στα διεθνή ύδατα προσεκτικά αλλά πηγαίνει με μεγάλη ταχύτητα για να έχει διανύσει αυτή την απόσταση. Επομένως το Piris Reis κατά πάσα πιθανότητα δεν διεξάγει επιστημονικές έρευνες. Για να μπορέσει κάποιος να κάνει επιστημονικές έρευνες πρέπει να πηγαίνει με χαμηλή ταχύτητα. Το κάνουν απλώς για να δείξουν σημαία, ότι περνάνε από αυτές τις περιοχές. Είναι δηλαδή καθαρά συμβολικό για να περάσει μήνυμα ότι όλα αυτά είναι αυτά τα οποία διεκδικούμε, όλα αυτά με την Γαλάζια Πατρίδα κλπ», είπε στο Action24 o βουλευτής της ΝΔ και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Άγγελος Συρίγος.

Και συνέχισε: «Δεν έχει δυνατότητα για έρευνες στην υφαλοκρηπίδα. Αυτό σημαίνει ότι είναι εξοπλισμένο με όργανα που μπορούν να παρακολουθήσουν τι γίνεται στα ύδατα. Άρα δεν μπορούν να αγγίξουν την υφαλοκρηπίδα. Άρα τυπικώς δεν παραβιάζει ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας. Πηγαίνει μόνο στην ανοιχτή θάλασσα επάνω».

Να σημειωθεί ότι από το πρωί της Κυριακής το «Piri Reis» βρισκόταν εντός του Αιγαίου, δυτικά της Λέσβου, στην περιοχή ευθύνης ΓΕΕΘΑ, εντός ελληνικής δυνητικής υφαλοκρηπίδας, όπου διεξάγει έρευνες, έχοντας μάλιστα απλώσει και καλώδιο.