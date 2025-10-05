Στο «κόκκινο» οι προκλήσεις της Τουρκίας: To Piri Reis μπήκε για έρευνες στο Αιγαίο

Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

Η Τουρκία κλιμακώνει κατακόρυφα τις προκλήσεις στο Αιγαίο, με το Piri Reis να βρίσκεται εντός ελληνικής δυνητικής υφαλοκρηπίδας, δυτικά της Λήμνου, έχοντας ξεκινήσει έρευνες.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Από το βράδυ του Σαββάτου, 4 Οκτωβρίου 2025, το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Piri Reis είχε πάρει θέση στο Τσανάκαλε, όπως προβλεπόταν βάσει της παράνομης NAVTEX που είχε εκδώσει η υδρογραφική υπηρεσία Σμύρνης, του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού.

Από το πρωί της Κυριακής, 5 Οκτωβρίου 2025, βρίσκεται εντός του Αιγαίου, δυτικά της Λέσβου, στην περιοχή ευθύνης ΓΕΕΘΑ, εντός ελληνικής δυνητικής υφαλοκρηπίδας, όπου διεξάγει έρευνες, έχοντας μάλιστα απλώσει και καλώδιο.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές του enikos.gr, παρακολουθείται από πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, ραντάρ και ένα UAV. Ωστόσο δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια αντίδραση από υπουργείο Εξωτερικών και υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Υπενθυμίζεται ότι η υδρογραφική υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, μέσω του σταθμού Λήμνου, έχει εκδώσει anti-NAVTEX με την οποία επισημαίνει ότι η Τουρκία δεν έχει το δικαίωμα έκδοσης NAVTEX στο Αιγαίο ενώ οι συντεταγμένες του τουρκικού πλοίου επικαλύπτουν την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

 

 

