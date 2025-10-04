Τραβάει το σκοινί η Τουρκία: Βγήκε το Piri Reis στο Αιγαίο – Δείτε φωτογραφίες

Αποφασισμένη να κλιμακώσει στο Αιγαίο είναι η Τουρκία, που στις 10.30 το βράδυ της Παρασκευής (3/10) απέπλευσε από το λιμάνι της Σμύρνης, βάσει της παράνομης NAVTEX που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός Σμύρνης του τουρκικού πολεμικού ναυτικού για έρευνες.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Λίγο μετά τις 10.30 το βράδυ της Παρασκευής, 3 Οκτωβρίου 2025, το ερευνητικό ‘PIRI REIS’ απέπλευσε από λιμάνι της Σμύρνης, όπου ναυλοχούσε τις τελευταίες εβδομάδες.

Μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, το πλοίο εξήλθε του κόλπου της Σμύρνης έχοντας χαράξει ρότα βόρεια, προς το Τσανάκαλε, απ’ όπου θα είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει τις έρευνές του το διάστημα 4 έως 14 Οκτωβρίου.

Αυτή τη φορά οι Τούρκοι το ‘παν και το ‘καναν. Βάσει της παράνομης NAVTEX που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός Σμύρνης, του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, έβγαλαν το ερευνητικό στο Αιγαίο κι ετοιμάζονται να κάνουν έρευνες με σκοπό να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να προκαλέσουν.

Το πλοίο αυτό καθ’ αυτό είναι ηλικίας 47 ετών. Ναυπηγήθηκε το 1978 και τα ηλεκτρονικά του συστήματα δεν μπορούν να διεξάγουν έρευνες επί του βυθού, δηλαδή επί της υφαλοκρηπίδας.

Ωστόσο, οι Τούρκοι έχουν δηλώσει συγκεκριμένη διαδρομή, που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα με σκοπό να δείξουν επί του πεδίου ότι το αλυτρωτικό κι ανυπόστατο δόγμα της ‘Γαλάζιας Πατρίδας’ το υπηρετεί πιστά.

Σύμφωνα με την NAVTEX που εξέδωσαν το PIRI REIS θα ξεκινήσει τις έρευνές του από το Τσανάκαλε, θα περάσει ανατολικά της Λήμνου και δυτικά της Λέσβου, για να καταλήξει δυτικά της Χίου στο κεντρικό Αιγαίο και φτάνοντας στο κεντρικό Αιγαίο, επικαλύπτοντας περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας,

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή του υπουργείου Εξωτερικών, ο υδρογραφικός σταθμός Λήμνου του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε anti-navtex το βράδυ της 2ας Οκτωβρίου επισημαίνοντας ότι ο τουρκικός σταθμός Σμύρνης «είναι μη εξουσιοδοτημένος. Επιπλέον, πολλές από της περιοχές έρευνας επικαλύπτουν την ελληνική υφαλοκρηπίδα για την οποία αρμόδιες είναι αποκλειστικά οι ελληνικές αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη φορά, πριν από περίπου 3 εβδομάδες, παρά την NAVTEX τελικά το Piri REIS έμεινες δεμένο στο λιμάνι της Σμύρνης και δεν βγήκε ποτέ στο Αιγαίο.