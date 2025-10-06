Ινδία: Τουλάχιστον 6 νεκροί και 5 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση από φωτιά σε νοσοκομείο στην Τζαϊπούρ – Εκλύθηκαν τοξικά αέρια

Τουλάχιστον έξι ασθενείς έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε κέντρο τραυματολογίας σε γενικό κρατικό νοσοκομείο στην πόλη Τζαϊπούρ της Ινδίας, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι σήμερα.

Η πυρκαγιά, η οποία εκτιμάται πως οφειλόταν σε βραχυκύκλωμα, εκδηλώθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Sawai Man Singh και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα σε γειτονική πτέρυγα του μεγάλου νοσοκομείου με αποτέλεσμα «την έκλυση τοξικών αερίων», εξήγησε ο Ανουράγκ Ντακάντ, στέλεχος της διοίκησης του νοσοκομείου, στο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

«Πέντε ασθενείς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση», διευκρίνισε, ενώ ακόμη 13 απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από δυο πτέρυγες του νοσοκομείου, του μεγαλύτερου της πολιτείας Ρατζαστάν, όπου στέλνονται ασθενείς από διάφορες άλλες περιοχές.


Ο επικεφαλής της αστυνομίας την Τζαϊπούρ, ο Μπίτζου Τζορτζ Τζόσεφ, ανέφερε πως διενεργείται έρευνα από ειδικούς της ιατροδικαστικής υπηρεσίας για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Η τοπική κυβέρνηση στη Ρατζαστάν σχημάτισε από την πλευρά της επιτροπή για να ερευνήσει τα αίτια της τραγωδίας, σύμφωνα με το ANI.


Ανάμεσα στα ζητήματα που θα εξεταστούν θα είναι η αντίδραση της διοίκησης του νοσοκομείου στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, τα συστήματα εντοπισμού πυρκαγιάς και πυρόσβεσης στο νοσοκομείο, καθώς και μέτρα για την πρόληψη της επανάληψης παρόμοιων τραγωδιών, σύμφωνα με το πρακτορείο.


Στην Ινδία έχουν σημειωθεί πολλές τέτοιες τραγωδίες τα τελευταία χρόνια, κάποιες από τις οποίες αποδόθηκαν σε βραχυκυκλώματα ή βλάβες ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Τον Νοέμβριο του 2024, δέκα νεογέννητα πέθαναν εξαιτίας ασφυξίας ή εγκαυμάτων που υπέστησαν όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών στη βόρεια ινδική πολιτεία Ούταρ Πραντές. Έξι νεογέννητα είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους σε βρεφονηπιακή κλινική στην πρωτεύουσα Νέο Δελχί όπου ξέσπασε φωτιά τον Μάιο του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

