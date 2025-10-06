Παπασταύρου: Η Ελλάδα δεν εκβιάζει, μιλάει μόνο θεσμικά – Αδιάρρηκτες οι σχέσεις με την Κύπρο

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Σταύρος Παπασταύρου

«Η Ελληνική Δημοκρατία δεν εκβιάζει, μιλάει μόνο θεσμικά», σημείωσε επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας για  τις εξελίξεις γύρω από το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου GSI στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά.

Ο κ. Παπασταύρου είπε ξεκάθαρα ότι «οι σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου, είναι αδιάρρηκτες, είναι υπεράνω οποιουδήποτε έργου», υπογραμμίζοντας ότι «ένα έργο δεν μπορεί να τις διαταράξει.

«Το καλώδιο είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας, θα βάλει τέρμα στην απομόνωση της Κύπρου, είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. που το έχει αναγάγει σε ένα από τα πιο σημαντικά έργα, είναι ένα έργο που για να το χρηματοδοτεί η Ε.Ε. σημαίνει ότι είναι οικονομικά βιώσιμο, είναι ένα έργο που Ελλάδα και Κύπρος αιτήθηκαν να χρηματοδοτηθεί», πρόσθεσε ο ίδιος.

