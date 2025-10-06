Το υπερκομματικό τραπέζι στο Στρασβούργο και το ματς που είδε ο Αλέξης Τσίπρας από το κινητό

Enikos Newsroom

πολιτική

Στρασβούργο δείπνο

Το βράδυ της περασμένης Τρίτης και στην πρεσβευτική κατοικία στο Στρασβούργο έλαβε χώρα ένα ιδιαίτερο δείπνο. Ο Νίκος Σιγάλας, πρέσβης της μονίμου αντιπροσωπείας της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, κάλεσε όλη την ελληνική αντιπροσωπεία για φαγητό.

Γύρω από το ίδιο τραπέζι κάθισαν ο Θοδωρής Ρουσόπουλος, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Γιάννης Οικονόμου, ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο Δημήτρης Μάντζος και άλλοι συνδαιτυμόνες, σε ένα υπερκομματικό τραπέζι. Και μάλιστα, όπως έμαθα, το κλίμα για μία ακόμα φορά ήταν εξαιρετικό, αλλά είχε και συνέχεια…

Την επόμενη μέρα, η ελληνική αντιπροσωπεία βγήκε ξανά για φαγητό, χωρίς αυτή τη φορά τον Γιώργο Παπανδρέου, επιβεβαιώνοντας τις στενές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ της «ομάδας», όπως τη χαρακτήρισε και η Ντόρα Μπακογιάννη, αναρτώντας σχετική φωτογραφία στα social media.

Σύμφωνα με τη στήλη “Θεωρείο” της Καθημερινής, μετά το φαγητό –πάλι όλοι μαζί- πήγαν στο ξενοδοχείο για να δουν τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Αρσεναλ. Ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε να δει το ματς στο κινητό του και λίγο μετά ο Ολυμπιακός έφαγε γκολ. Τότε, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, που είναι… κόκκινων αισθημάτων, του ζήτησε να κλείσει το κινητό του γιατί δεν έφερε γούρι στους Πειραιώτες.

 

09:09 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

